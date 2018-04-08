نشر الغسيل على البلكونات.. غرامة 300 دينار

بدأ فريق طوارئ العاصمة، حملته على المظاهر التي تشوه المنظر العام، والمتعلق بنشر الغسيل في بلكونات الشقق، بالمخالفة للمادة الرابعة من لائحة النظافة.

وحذّر الفريق كل من يقوم بتنظيف السجاد والمفروشات من البلكونات الواقعة على الشوارع ونشر الغسيل بأنه سيتم ضبط المخالفين.

وكشف رئيس الفريق زيد العنزي في تصريح لـ القبس أن مخالفة نشر الملابس على الشوارع الرئيسية لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 300 دينار.

وقال العنزي إن فريق الطوارئ بدأ حملته في توجيه الإنذارات كحملة توعوية، وفق القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008، في منطقة بنيد القار، حيث تم توجيه 12 إنذاراً لشقق سكنية، وفي حال عدم التزام أصحاب الشقق بعدم نشر الغسيل، فإنه سيتم تحرير محاضر مخالفة.

ولفت العنزي الى أن الحملات المقبلة ستتم بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة، بصفتها المسؤولة عن عملية التلوث البصري.