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أبرز عناوين صحف الإثنين:- خلاف في «المالية البرلمانية» حول تصورات «التقاعد المبكر»..«عافية» الجديد بـ 98.7 مليون دينار.. «الكهرباء»: 1.5 مليار دينار للمشاريع والخدمات


8/4/2018  الآن- صحف محلية  11:45:26 PM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- خلاف في «المالية ...
من الجريدة

الجريدة

خلاف في «المالية البرلمانية» حول تصورات «التقاعد المبكر»

 الصبيح: لا رجعة عن حل «الثقلين» وتصفية أموالها

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«عافية» الجديد بـ 98.7 مليون دينار

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الخدم.. مشكلة مزمنة تلامس «الأزمة»

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ملف «نائب الاكتتاب» أُحيل على النيابة

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