نفى المدير العام لبيت الزكاة الكويتي محمد العتيبي اليوم الاثنين صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف البيت تقديم المساعدات لمن تنتهي بطاقته الأمنية من المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.

وأوضح العتيبي على هامش افتتاح الملتقى السنوي الثامن لبيت الزكاة أن 'البيت لم يوقف المساعدات لهذا السبب إنما يقدمها لهم ثم يطلب منهم تجديد بطاقتهم الأمنية أسوة بجميع المتقدمين من الفئات الأخرى'.

وأضاف أنه 'في حال تم إيقاف المساعدة لهذا السبب إن وجدت فعلى المتقدم أن يراجع مدير الفرع الذي قدم فيه الطلب لمعالجة طلبه'.

وذكر أن بيت الزكاة كجهة رسمية يطلب من جميع المتقدمين على اختلاف جنسياتهم وفئاتهم أن تكون جميع أوراقهم سليمة و مستوفاة عند تقديم طلباتهم مبينا أنه يقدم المساعدات للأسر المحتاجة من الكويتيين والمقيمين وكذلك المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.

واكد استمرار بيت الزكاة فى تأدية رسالته الإنسانية التى تأسس من أجلها 'ولم يتم أي تغيير في سياسته بهذا الشأن'.