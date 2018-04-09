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أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- مجلس الوزراء: 12 مايو انتخابات «البلدي».. الحكومة تقبل «التقاعد المبكر» بشرط ألا يمسّ المال العام.. تجنيس الـ 4 آلاف يعلِّق «إعادة الجناسي»


9/4/2018  الآن- صحف محلية  11:56:48 PM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- مجلس الوزراء: 12 ...
من القبس

 

الجريدة

الحكومة تقبل «التقاعد المبكر» بشرط ألا يمسّ المال العام

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 ساعات أميركية حاسمة بشأن سورية

 الانباء

مجلس الوزراء: 12 مايو انتخابات «البلدي»

 رفع نسبة الاستقطاع مقابل خفض سن التقاعد

 القبس

تجنيس الـ 4 آلاف يعلِّق «إعادة الجناسي»

 «بيت الزكاة» : لا مساعدات لـ«البدون» المنتهية بطاقاتهم

 بوشهري: ملتزمون بناء 12 ألف وحدة في 5 سنوات

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مَن وقّع إلغاء قرار منع «التبليغ» من دخول المساجد؟

 8 جهات حكومية لا تتعاون مع «الإحلال»

 فرض الضرائب على تحويلات الوافدين سلبيات وإيجابيات... بمنظار حكومي

 


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