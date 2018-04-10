إندونيسيًّا: الخمور غير المرخصة تودي بحياة أكثر من 50 شخص

قالت السلطات الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 50 شخصا توفوا ونقل العديد إلى المستشفيات بعد أن تناولوا خمورا غير مرخصة اشتملت على مكونات منها مادة طاردة للبعوض.

واعتقلت الشرطة 12 رجلا في العاصمة جاكرتا وإقليم مجاور لاتهامهم بتصنيع هذه الخمور وبيعها.

وقالت الشرطة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الضحايا تسمموا نتيجة تكون غاز الميثانول في المشروب أم بفعل أحد المكونات، وأحدها معروف بأنه يستخدم كطارد للبعوض.

وقال متحدث باسم الشرطة «كان مزيجا من مكونات غير صالحة للاستهلاك. ما زلنا نجري اختبارات لنحدد المكونات».

وداهمت السلطات باعة وصادرت آلافا من زجاجات الخمر المصنعة دون تراخيص وأعدمتها.

ونشرت وسائل الإعلام صورا لأسر يعتصرها الحزن تنتظر تسلم جثث ذويها من مشارح في عدة مدن.

وتفرض إندونيسيا التي تقطنها أغلبية مسلمة ضرائب مرتفعة على الخمور مما يدفع الناس في بعض الأحيان للجوء للخمور الرخيصة المصنعة بلا ترخيص.

وتوفي 36 شخصا عام 2016 بعد احتساء خمور تم تصنيعها بلا ترخيص.