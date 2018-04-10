العمالة الفيتنامية في الكويت.. قريباً

أفادت مصادر مطلعة ان شركة الدرة للعمالة المنزلية ستفتح الباب أمام المواطنين والمقيمين قريباً لاستقدام عاملات منزليات من فيتنام.

وقالت المصادر ان مسؤولي الشركة يضعون اللمسات الأخيرة مع الجانب الفيتنامي بعد التوصل لصيغة اتفاق مناسبة للطرفين، مشيرةً الى ان هدف تلك الخطوة فتح أسواق جديدة لخفض تكاليف استقدام العاملات المنزليات الذي شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الآونة الأخيرة بعد أزمة العاملات الفلبينيات.

من جانب آخر، أعلنت وزيرة الشؤون هند الصبيح خلال مشاركتها في مؤتمر العمل العربي، عن توافق خليجي لتطبيق منظومة آلية للاستخدام بين الدولة المرسلة للعمالة ودول الخليج.

وأشارت الى أهمية الانتهاء من هذه الآلية في أسرع وقت، وتحديد سعر للاستقدام مع تلك الدول، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، موضحة أنه سيتم الاتفاق على هذا الشأن قبل اجتماعات جنيف أواخر مايو المقبل.