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أبرز عناوين صحف الاربعاء:- تضارب في أرقام وفرضيات «التقاعد المبكر».. إعلان أسماء 4000 مرشح للتوظيف قبل رمضان.. مراكز لتأهيل المعاقين في المحافظات قريباً


10/4/2018  الآن- صحف محلية  11:59:30 PM

أبرز عناوين صحف الاربعاء:- تضارب في أرقام ...
من القبس

الجريدة

تضارب في أرقام وفرضيات «التقاعد المبكر»

 براءة البراك من الإساءة للأردن

 الصبيح: سنستقدم عمالة منزلية بنصف سعرها حالياً

 الانباء

إعلان أسماء 4000 مرشح للتوظيف قبل رمضان

 عاشور: «التأمينات» اقترحت تدرج «التقاعد المبكر»

 القبس

مناقشة بدلات الخفارة وكادر الممرضين

 5 آلاف مستفيد من الرعاية الاجتماعية

 مراكز لتأهيل المعاقين في المحافظات قريباً

 الراي

«التجارة» تحيل 3 جمعيات على النيابة

 3 ملايين دينار «ممتازة» لموظفي «الإعلام» نهاية الشهر

 العفاسي يفتح تحقيقاً في ربكة «التبليغ» ويوقف تدوير «الأوقاف»

 


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