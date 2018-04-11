رياح مثيرة للغبار وطقس غير مستقر في البلاد يستمر حتى الغد

قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي إن المنخفض الجوي جنوب غرب الكويت اليوم الأربعاء أدى إلى تكون عواصف رعدية وهبوب رياح مثيرة للغبار وانتقال المحمول منه إلى البلاد وانخفاض الرؤية الأفقية دون 1000 متر بمعظم المناطق لاسيما الجنوبية والغربية.

وتوقع القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تتقدم السحب الرعدية على جنوب الكويت على وجه الخصوص وأن تستمر حالة عدم الاستقرار فى الطقس حتى يوم غد الخميس.

وأوضح أن البلاد تتأثر في الفترة الانتقالية الحالية بحالة مستمرة من عدم الاستقرار والتغيرات السريعة إذ تتكون المنخفضات على شبه الجزيرة العربية مما يؤدي إلى تكون العواصف الرعدية والترابية التي تؤثر على الكويت مباشرة فتؤدي إلى هطول الأمطار الرعدية أحيانا والعواصف الترابية أو تكون بشكل غير مباشر.

ولفت إلى أن الغبار المحمول من العواصف الترابية يتقدم شمال أو جنوب الكويت وكذلك تصيب الأمطار بعض المناطق.