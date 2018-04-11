«التجارة»: سنراقب أسعار السلع في رمضان

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، وضع آلية لمراقبة الأسعار وعروض التخفيضات التي تقوم بها الجمعيات والأسواق والمحال التجارية في شهر رمضان المبارك إضافة إلى تشكيل فرق رقابة للتأكد من التزام الأسواق بالنظم واللوائح والتعليمات.

وقالت التجارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن قطاع الرقابة وحماية المستهلك وفي إطار مساعيه الهادفة إلى الاطمئنان على مدى استعداد الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحلات التجارية لشهر رمضان عقد اجتماعا له برئاسة الوكيل المساعد لرقابة وحماية المستهلك عيد الرشيدي ضم عددا من مديري القطاع لتفقد سير العمل في الاستعدادات لاستقبال الشهر الفضيل.

وأضافت أن القطاع وضع الخطط في أكثر من اجتماع سابق للترتيب وتوزيع الفرق المناط بها إجراء جولات تفتيشية لضمان عدم وجود أي غش أو خداع للمستهلكين واتخاذ كل الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وأوضحت أن القطاع سينظم جولات رقابة ميدانية استباقية على الأسواق للتأكد من توافر كل السلع والمواد الغذائية التي يقبل المستهلكون على شرائها في رمضان وتوفر البدائل المناسبة لكل صنف وزيادة المنافسة بين منافذ البيع مما يعطي المستهلك الحرية في اختيار المنتجات.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على رقم الشكاوى 135 والذي يعمل على مدار الساعة أو التوجه لأقرب مركز تجارة.

وأكدت أنها وضعت الخطط اللازمة والمتابعات الحثيثة للعروض والتنزيلات خلال الشهر الفضيل التي تقوم بها الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية وذلك بعد أخذ الموافقة من القطاع وإجراء اللازم.

وحذرت من أي محاولة للغش أو تجاوز الأنظمة لاسيما أن عقوبة ذلك تصل إلى إغلاق المحل والغرامة متمنية مراعاة الشهر الفضيل والالتزام بالقوانين التي وضعتها ممثلة بقطاع الرقابة وحماية المستهلك.