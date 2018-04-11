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أبرز عناوين صحف الخميس:- ترامب: صواريخنا قادمة إلى سورية.. خطة لمواجهة تسرب العمالة الوطنية من «الخاص».. هيئة الغذاء تطلق خطة رمضان


11/4/2018  الآن- صحف محلية  11:52:05 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- ترامب: صواريخنا قادمة ...
من الجريدة

الجريدة

ترامب: صواريخنا قادمة إلى سورية

 النفط عند أعلى مستوى منذ 2014 ونمو الطلب على الذهب

 تحذير أوروبي من التحليق قرب سورية

الانباء

خطة لمواجهة تسرب العمالة الوطنية من «الخاص» 

أزمة إعلانات حملة الحجاب تتفاعل شعبياً ونيابياً

 القبس

«حجاب الأوقاف» يضغط على العفاسي 

هيئة الغذاء تطلق خطة رمضان

 الشمري: مدارس جديدة في منطقة «صباح الأحمد»

 الراي

«الإحلال» كشفت «عورة» الجهات الحكومية: لا بيانات لديها... كيف يتم التخطيط للبلد؟

 باسل الصباح لـ «الراي»: إجراءات قانونية تجاه مروجي الإشاعات عن تفشي الجرب

 الرومي يوقف مناقصات «الطرق» كافة

 


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