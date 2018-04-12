'الخطوط الكويتية' توقف الرحلات المتجهة لبيروت حتى إشعار آخر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية الناقل الرسمي الاول في الكويت اليوم الاربعاء إيقاف رحلاتها المتجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت اعتبار من الخميس 12 ابريل وحتى اشعار آخر.



وذكرت الكويتية في بيان صحفي ان تم اتخاذ هذا القرار 'بناء على تحذيرات أمنية بخطورة الطيران فوق الأجواء المحيطة بلبنان'.



واوضحت '‏تود الخطوط الجوية الكويتية إخطار مسافريها الكرام بأنه وبناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان الشقيقة وحفاظا على سلامة ركابنا الأعزاء والتزاما من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة ‏فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتبارا من الخميس 12ابريل وحتى اشعار آخر شاكرين تفهمكم وتعاونكم متمنيين السلامة للجميع'.