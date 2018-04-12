طقس نهاية الأسبوع.. غيوم ورياح مثيرة للغبار وفرصة أمطار متفرقة

قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الإرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي إن البلاد تتأثر في هذه الفترة بامتداد منخفض السودان الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة نسبيا ما يساعد على تكاثر الغيوم مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وتنشط الرياح على فترات مع فرصة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.



وأضاف القراوي أن تأثير المنخفض السوداني يقل اعتبارا من يوم غد الجمعة في حين يكون الطقس المتوقع نهار اليوم الخميس غائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 12 و 45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة أحيانا.



وذكر أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة تكون ما بين 28 و 30 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و 6 أقدام.



وعن الطقس الليلة بين أنه يكون غائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية لاحقا معتدلة إلى نشيطة السرعة وتتراوح ما بين 20 و 45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و 23 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و 7 أقدام.



وحول الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون مشمسا معظم الوقت والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 31 و 33 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام.



وقال القراوي أن الطقس ليل غد الجمعة يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و 21 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام.



وعن الطقس نهار بعد غد السبت ذكر أنه يكون حارا نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح ما بين 8 و 22 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 30 و 32 درجة مئوية والبحر يكون خفيف الموج وارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.



وحول الطقس ليل السبت أشار إلى أنه يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين 8 و 26 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 18 و 20 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و 3 أقدام.



