التربية: تحديد دوام رمضان بساعتين ونصف .. إشاعة

نفت وزارة التربية ما نشرته إحدى الصحف اليومية في عددها الصادر بتاريخ اليوم تحت عنوان ' التربية: دوام المدارس في رمضان ساعتان ونصف' مؤكدة أن لا اساس له من الصحة.

ونفت وزارة التربية ما ورد في الخبر المشار اليه سلفا جملة وتفصيلا، حيث أن الوزارة لم تصدر أي قرارات أو نشرات في هذا الخصوص للعام الدراسي الحالي 2017 - 2018.

وشددت وزارة التربية أن الجهة الوحيدة المعنية بتحديد مواعيد بداية ونهاية الدوام في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية هي ديوان الخدمة المدنية.

وأعربت وزارة التربية عن أملها في وسائل الاعلام المختلفة والصحف تحري الدقة في المعلومات والتأكد من مصداقيتها والحصول عليها من مصادرها الرسمية قبل نشر الأخبار.