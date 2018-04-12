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أبرز عناوين صحف الجمعة:- ربط بصمة الموظفين بالديوان في 26 جهة قريباً.. «التربية» تتحرى حقيقة التحرش بطلبة مدرسة خاصة.. «التقاعد المبكر»: النواب يرفضون الرأي الفني ويتمسكون بـ«الشعبوي»


12/4/2018  الآن- صحف محلية  11:45:22 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- ربط بصمة الموظفين ...
من القبس

الانباء

ربط بصمة الموظفين بالديوان في 26 جهة قريباً

 «التأمينات»: تبعات التقاعد المبكر يتحملها المؤمّن عليه

 القبس

«التربية» تتحرى حقيقة التحرش بطلبة مدرسة خاصة

 ضابط صف بـ«المرور» يتقاضى رشوة!

 «الإعلام» لموظفيها: حدثوا بياناتكم أو نوقف رواتبكم

 الجريدة

«التقاعد المبكر»: النواب يرفضون الرأي الفني ويتمسكون بـ«الشعبوي»

 «المؤسسة» تتمسك بشرط العمر وخفض إضافي مدى الحياة

 عفو أميري عن 2280 سجيناً والإفراج الفوري لـ 446

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«الأوقاف» تواصل التخبّط... طلبت إزالة لوحات «الحجاب» ثم تراجعت

 نواف المطيري: أهداف خاصة وراء ما نُشر عن مرض الجرب

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