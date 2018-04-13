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أبرز عناوين صحف السبت:- اقتصاديون يرفضون «التقاعد المبكر.. إهمال حكومي يهبط بمؤشرات الكويت دولياً.. الرئيس الفلبيني في الكويت قريباً لحضور توقيع اتفاقية العمالة بين البلدين


13/4/2018  الآن- صحف محلية  11:48:00 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- اقتصاديون يرفضون ...
من القبس

الجريدة

اقتصاديون يرفضون «التقاعد المبكر»

 1495 إصابة بإنفلونزا الخنازير خلال 90 يوماً

 العجيري لـ الجريدة.: رمضان حار... ويبدأ 17 مايو

 الانباء

40 نائباً يؤيدون «التقاعد المبكر»

 الرئيس الفلبيني في الكويت قريباً لحضور توقيع اتفاقية العمالة بين البلدين

 القبس

إهمال حكومي يهبط بمؤشرات الكويت دولياً

 «الشؤون»: مراقبة أسعار التعاونيات طوال العام

 التمييز تلزم تسجيل «ملكية قسيمة» لمطلقة 

الراي

سرّ «الشحنة» الروسية في مطار الكويت

 تجميد عقود 3108 وافدين من يوليو

 الأسد «يُخبِّئ» مقاتلاته ومروحياته في قاعدة «حميميم» الروسية

 


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