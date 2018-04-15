العاهل السعودي يعلن طرح مبادرة لتعزيز الأمن القومي العربي

كشف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن طرح مبادرة لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية بعنوان (تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة).

جاء هذا في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة العربية الـ29 في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بمدينة الظهران شرقي السعودية، وتناول فيها مواقف بلاده من قضايا شتى.

وقال الملك سلمان :' إيماناً منا بأن الأمن القومي العربي منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة، فقد طرحنا أمامكم مبادرة للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية بعنوان (تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة)'.

وأكد على 'أهمية تطوير جامعة الدول العربية ومنظومتها'.

ولم يكشف الملك سلمان المزيد من التفاصيل حول المبادرة التي طرحها على القمة.

ويشارك في القمة 16 زعيم دولة ما بين رؤساء وملوك وأمراء، ويغيب عن القمة 6 زعماء لأسباب مختلفة من أبرزهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يغيب لأول مرة عن قمة عربية منذ توليه مقاليد الحكم يونيو / حزيران 2013.

وتتصدر أجندة القمة 7 ملفات شائكة، وفق مصادر دبلوماسية، بينها القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا، واليمن، وليبيا، ومحاربة الإرهاب، والتدخلات الإيرانية، والخلافات العربية البينية. إلا أن الجامعة العربية أعلنت رسميا أمس، عدم إدراج ملف الأزمة الخليجية على جدول أعمال القمة.

وتعد هذه أول قمة تستضيفها المملكة منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في 23 يناير 2015.

وقمة 2018 هي الرابعة في السعودية، حيث سبق وأن عقدت قمتان في الرياض، عامي 1976 و2007، إضافة إلى قمة اقتصادية في الرياض أيضًا عام 2013.