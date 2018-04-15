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أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير: المجتمع الدولي يتحرك لمقتل شخص ويعجز أمام قتلى سورية.. «ميلمان»: أرقام «التأمينات» منطقية.. «البلدي» يوافق لـ «التجارة» على 10 مواقع لـ «العربات المتنقلة»


15/4/2018  الآن- صحف محلية  11:48:27 PM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير: المجتمع ...
من الجريدة

 

الجريدة

الأمير: المجتمع الدولي يتحرك لمقتل شخص ويعجز أمام قتلى سورية

 «ميلمان»: أرقام «التأمينات» منطقية

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