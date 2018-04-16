يوسف الفضالة يعلن تأجيل استجوابه لوزير النفط

أعلن النائب يوسف الفضالة، عن تأجيل استجوابه الذي أعلن عنه مسبقا لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي.

وأضاف الفضالة في تصريح صحفي «تحدثت الأسبوع الماضي عن ما تم بيني وبين الوزير الرشيدي فيما يخص مشروع محطة الزور الجنوبية وكان الخلاف أن الموضوع سيطرح بأمر مباشر وأنا طالبت بطرحه من خلال مناقصة عامة.

وأشار الفضالة أنه وبناء على مخاطبات بينه وبين الوزير الرشيدي صدر بيان يوم السبت الماضي بإنهاء موضوع محطة الزور والأمر المباشر وطرحه بمناقصة عادلة للجميع.

وتابع الفضالة «بعد التجاوب مع الأمر أعلن تأجيل استجوابي لوزير النفط وبانتظار الإجابة عن الإسئلة البرلمانية».

وأكد الفضاله انه سوف يبقي مراقب لإجراءات الوزارة المقبلة فيما يخص طرح المناقصات بطريقة عامة.