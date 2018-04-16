100 رجل إطفاء سيطروا على حريق مستودعين ومصنع في الصليبية

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء بأن 100 رجل إطفاء سيطروا على حريق اندلع ظهر اليوم الاثنين في مستودعين ومصنع بمنطقة الصليبية.

وأوضحت الإدارة في بيانها بأن مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقى بلاغاً في تمام الساعة 3:21 ظهراً يفيد عن اندلاع حريق هائل في مستودعين ومصنع ، وعلى اثره هرعت فرق الإطفاء من مراكز الصليبيخات والدوحة والشهداء والاسناد وحولي ومبارك الكبير للمواد الخطرة.

وقالت الإدارة بان الوقت المستغرق لوصول اول فرقة اطفاء للموقع كان بغضون 5 دقائق ، حيث شرع رجال الإطفاء بمكافحة الحريق الذي اندلع في مصنع لإنتاج المحارم الورقية ومستودع للأثاث ومستودع مواد بترولية سريعة الإشتعال بمساحة إجمالية تقدر ب 3000 متر مربع.

فيما اصيب بموقع الحادث احد رجال الإطفاء وتم علاجه في الموقع عن طريق الطوارئ الطبية.

وختمت ادارة العلاقات العامة والإعلام بيانها بان الإدارة العامة للإطفاء فتحت التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

حضر الى موقع الحادث كلاً من: مدير عام الإدارة العامة للإطفاء بالإنابة اللواء مهندس خالد التركيت ونائب المدير العام لشئون قطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ومدير اطفاء محافظة العاصمة العميد محمد الشطي ومدير ادارة العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الأمير ورؤساء المراكز التي تعاملت مع الحادث ومراقبة تحقيق حوادث الحريق ومراقبة السلامة والصحة المهنية وضابط ادارة وقاية محافظة الجهراء.