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أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: قرارات القمة العربية تخدم قضايانا العادلة.. المالية» البرلمانية: كلفة «التقاعد المبكر» خصم 5% من راتب المواطن عن كل سنة مدى الحياة.. 42 ألف معلم كويتي في المدارس الحكومية


16/4/2018  الآن- صحف محلية  11:47:40 PM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: قرارات ...
من الانباء

الجريدة

معاملات النواب جريمة «تعارض مصالح»

 «المالية» البرلمانية: كلفة «التقاعد المبكر» خصم 5% من راتب المواطن عن كل سنة مدى الحياة

 استجواب «نفطي» للرشيدي... وعاشور يستجوب الصبيح بعد غدٍ

 الانباء

الأمير: قرارات القمة العربية تخدم قضايانا العادلة

 الحكومة تسحب 5 مليارات من الاحتياطي

 القبس

تطبيق امتحانات «ميزة» و«تيمز» على المدارس

 المقصيد: جهود لإقرار كادر الباحثين وأمناء المكتبات

 42 ألف معلم كويتي في المدارس الحكومية

 الراي

تجديد الإقامة آلياً... مطلع العام الجديد

 توزيع التموين... «دليفري»؟

 


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