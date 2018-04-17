أبرز عناوين صحف الاربعاء:- «إيداعات الأولمبي» إلى النيابة العامة.. نفوق الأسماك انحسر.. ومسح بيئي للشواطئ.. أكبر تدوير لقيادات «البلدية».. قريباً

الجريدة

«إيداعات الأولمبي» إلى النيابة العامة

على وقع سجال نيابي، ناقش المجلس في جلسته أمس الطلب المقدم من بعض الأعضاء بشأن «وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات متعلقة باللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي»، لينتهي الأمر بإعلان وزير المالية د. نايف الحجرف إحالته ملف التجاوزات إلى النيابة العامة.وقال الحجرف إن هذه الخطوة جاءت بعد أن تمت مراسلة وزارة الداخلية للتحري عن شبهة غسل الأموال، مبيناً أن النيابة تسلمت أمس الأول من وحدة التحريات المالية ملف هذه القضية.وثار السجال النيابي، عندما قال النائب الحميدي السبيعي إن «هذه الجلسة صورية وجلد للذات وبلا نتيجة، وإن العملية مصخت خلاص»، داعياً إلى إحالة أي تعديات على المال العام إلى النيابة، ليرد النائب رياض العدساني بأن البيانات التي ذكرها السبيعي مغلوطة، ليستكمل السجال على النحو التالي:العدساني: أنت نائب لا محامٍ عن أحمد وطلال الفهد.السبيعي: لم أشكك فيك، وتحدثت عن الحكومة، وأنا لست محامياً عن أحمد الفهد، وأنت محامي مرزوق الغانم.العدساني: أنت تبع مرزوق.السبيعي: استريحالعدساني: مابي أستريح.السبيعي: أطالب بتحويل أحمد الفهد إلى النيابة، لكن الحكومة متراخية لا تريد إحالته، وأنا لست محسوباً عليه، ومن أعطاك يا العدساني بلاغ الكويت، أحمد الفهد، واليوم تقف مع مرزوق.العدساني: أنت متلون.السبيعي: اسكت وتخسي وامشِ.العدساني: أنا أشرف منك.السبيعي: أنت عنصري، تغلط أغلط، تمد إيدك أمد إيدي.العدساني: أنت تدافع عن عصابة.السبيعي: أتحداك تقول من أعطاك البيانات اللي لو تفحط ما تحصلها.العدساني: اسكت يا محامي الشيوخ.ثم نزل الرئيس الغانم إلى مقاعد النواب، وتحدث: «لم أكن أريد الكلام، لكن عندما يذكر السبيعي أن العدساني تبع مرزوق، أقول إن رياض العدساني راس، وإذا أثار قضية لمصلحة البلد نعينه فيها، والذي يثق بنفسه لا يزيد، ورياض انتقدني بشدة في المجلس السابق لكنه لم يجرح، فهل عليه ليكون رأساً أن يهاجم الغانم؟».وأضاف: «السبيعي أخ منذ ثلاثين سنة وكنت أتنافس معه في انتخابات الجامعة، وهو راس وأشهد بموقفه العظيم في جلسة الرياضة، في وقت هرب البعض والأتباع معروفون». أما النائب عادل الدمخي فاستغرب تلك التصنيفات وأن «هذا محسوب على الإسطبل، وهذا محسوب على رئيس المجلس»، مبيناً أن «ممثلي الأمة أكبر من ذلك».

مكافأة نهاية الخدمة لـ «الخاص» كاملة دون خصم «التأمينات»

وافق مجلس الأمة، في جلسته أمس، بالمداولة الثانية على تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، بما يقضي بحصول المتقاعدين من موظفي القطاع من عام 2010 حتى 2017 على مكافأة نهاية الخدمة كاملة دون خصم اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأحاله إلى الحكومة.ولم تفلح محاولات الحكومة لتأجيل التصويت على القانون، الذي وافق عليه 43 عضواً وامتنع 15 من إجمالي 53 نائباً، بعدما قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن التعديل الذي قدم على هذا الصعيد لا يخدم القضية.وأشار الصالح إلى موافقة الحكومة على المداولة الأولى بالجلسة الماضية، ورصد المبالغ لهذا الشأن، وأنها تعد مشروع قانون خاصاً يخدم القضية لتقدمه في الجلسة المقبلة، وعليه «نطلب تأجيل التصويت».ونص التعديل، الذي قال رئيس المجلس مرزوق الغانم إنه يوجد فيه أثر رجعي، على أن «يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي النص الآتي: ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، ويسري هذا الحكم اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه».ومن شأن هذا التعديل إثارة إشكاليات في التنفيذ، لاسيما أن هناك شركات تغيرت مراكزها القانونية، وأخرى قد تكون أغلقت، في وقت لم يعالج القانون تلك الثغرات أو الانعكاسات سواء على الموظفين أو الشركات.

طبول الحرب تقرع بقوة بين إسرائيل وإيران في سورية

لم تكد المنطقة تلتقط أنفاسها بعد الضربة الأميركية البريطانية الفرنسية على دمشق، حتى بدأت طبول حرب ضروس تقرع بقوة بين إسرائيل وإيران، قد تكون سورية مسرحها الوحيد، أو تتسع إلى لبنان، مما يكسبها بعداً أخطر.وبعد أيام من نشر معلومات عن طلب موسكو من طهران عدم الرد على ضرب إسرائيل قاعدة تيفور الجوية السورية، التي تضم قوات إيرانية ومربضاً ومركز تحكم للطائرات الإيرانية المسيرة، مما أدى إلى مقتل 14 نصفهم إيرانيون بينهم عقيد، علمت 'الجريدة'، من مصادرها، أن موسكو استدعت قائد 'فيلق القدس'، المسؤول عن العمل الخارجي في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، لمنع مواجهة تبدو، يوماً بعد يوم، حتمية بين إسرائيل وإيران.جاء ذلك، وسط استنفار إسرائيلي عسكري واسع على الحدود الشمالية، وخصوصاً في هضبة الجولان، وبدرجة أقل على الحدود مع لبنان، وسط تقارير عن تكليف سليماني الرد على قصف إسرائيل مطار 'تيفور'.وقال مصدر عسكري إسرائيلي لصحف عبرية، أمس، إن 'سليماني يقود حملة الانتقام الإيرانية، التي يمكن أن تكون وشيكة، بواسطة طائرات من دون طيار للاستطلاع والهجوم، وصواريخ تطلق على إسرائيل'. وتزامن ذلك مع كشف تل أبيب عن 5 قواعد جوية سورية تستخدمها إيران في تهديد مباشر بإمكانية استهدافها.وفي طهران، عقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أمس، جلسة ساخنة، لبحث موضوع الضربة الثلاثية على النظام السوري و'ضربة تيفور'.وعلمت 'الجريدة' أن المرشد الأعلى علي خامنئي طلب، خلال الاجتماع، دراسة رد فوري على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الإيرانيين بشكل مباشر، إلا أن هناك أعضاء في المجلس الأعلى للأمن القومي قالوا إنه من الأفضل أن تأخذ إيران بنصيحة روسيا وتتريث فعلاً، لأن الإسرائيليين ينتظرون رداً إيرانياً، وأنه إذا كان لابد من رد فيجب أن يأتي عندما لا تنتظره إسرائيل.وأفاد مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي، لـ'الجريدة'، بأن الحرس الثوري بدأ تسيير قافلات تمويه في سورية، كي لا تستطيع إسرائيل كشف قافلات السلاح الأصلية، كما بدأ تغيير مراكز استقرار القوات التابعة لإيران في سورية بشكل منتظم، كي لا يتمكن الإسرائيليون من استهدافها.وفي واشنطن، اعتبرت مصادر أن 'الضربة الثلاثية' تعد بداية، في وقت تتجه الأنظار إلى التوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران، وبعدما بات واضحاً أن 'إعادة النظر' في الانسحاب الفوري للقوات الأميركية من سورية، قد رسا على الشروط التي أوضحتها مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي، وهي عدم استخدام الكيماوي، وعدم عودة 'داعش'، وعدم توسع إيران، بات التركيز على ما يمكن أن يطرأ من أحداث ومواقف، قد تعجل بتدهور الأوضاع بين الطرفين، مع اقتراب المهلة التي حددها ترامب لمراجعة الاتفاق النووي من النفاد.ورجحت المصادر أن تشهد الأيام والأسابيع المقبلة، المتبقية قبل موعد 12 مايو المقبل، 'تسخيناً' غير طبيعي لملف إيران، مضيفة أن طهران مجبرة على قراءة الموقف الروسي الذي اعتمد 'الحياد' في مواجهة الضربة الثلاثية، لتستخلص منه العبر قبل أن تجد نفسها وحيدة في مواجهة أي تطورات.على صعيد متصل، أكدت مصادر أميركية أن مطاري الشعيرات والضمير في سورية تعرضا لضربة إسرائيلية مساء أمس الأول، لكن مصدراً إيرانياً قال إن إسرائيل شوشت على الرادارات الإيرانية والسورية، التي بدأت إصدار إنذارات كاذبة عن دخول أجسام مثل طائرة أو صاروخ إلى الأجواء السورية، مما فعّل منظومة الدفاع الجوي التي ردت بإطلاق صواريخ مضادة.وفيما بدا أنه مؤشر إلى استراتيجية أوسع قد تتكامل مع مساعي ترامب إلى سحب قواته من سورية، وفكرة مستشار الأمن القومي جون بولتون بشأن إشراك دول المنطقة في هذا الملف، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن «المملكة مستعدة لإرسال قوات إلى شمال وشرق سورية، حيث لا وجود لقوات الرئيس بشار الأسد».

الانباء

أكبر تدوير لقيادات «البلدية».. قريباً

كشفت مصادر مطلعة في البلدية عن قرب الإعلان عن أكبر تدوير مرتقب لقيادات البلدية من رؤساء قطاعات ومديري إدارات خلال ايام.وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن الهدف من حركة التدوير سيتم التركيز خلالها على تعيين بعض الوجوه الشابة وإتاحة الفرصة لهم ليصبحوا رؤساء قطاعات بعد حالات التقاعد لمن امضوا اكثر من 33 عاما من اصحاب الوظائف الإشرافية، مستدركة بأن أبرز المرشحين لمنصب نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في البلدية بعد تقدم م. وليد الجاسم باستقالته هو الأمين العام المساعد في المجلس البلدي علي الرومي الذي تم التجديد له من قبل مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، اضافة الى طرح اسم فهد الرغيب مدير إدارة المناقصات والعقود لتولي هذا المنصب بالوكالة.كما يتوقع تولي م. سعد المحيلبي رئاسة قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي اضافة الى تعيين احد المستشارين رئيسا لأحد القطاعات وبيّنت المصادر أن بعض شاغلي الوظائف الإشرافية طلبوا الاستمرار والتنازل عن المسمى نظير عدم إحالتهم للتقاعد.تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من رؤساء القطاعات الحاليين بانتظار أن يرفع الوزير اسماءهم للتعيين وكلاء مساعدين بالبلدية، ومن ابرزهم نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م. نادية الشريدة ونائب المدير العام لشؤون بلديتي الفروانية والجهراء فهد الشتيلي.

«ممتازة» موظفي «الإعلام» الأسبوع الجاري أو مطلع المقبل

مت «الأنباء» من مصادر مؤكدة ان وزارة الإعلام ستصرف مكافأة الأعمال الممتازة لعامليها نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.وأضافت المصادر انه للمرة الأولى منذ سنوات متعددة يتم صرف هذه المكافأة لموظفي الوزارة خلال شهر أبريل، حيث كانت تصرف في شهر يوليو أو أغسطس من كل عام.يذكر أن الحد الأقصى لفئات المكافآت المالية سنويا هي كالتالي: الممتازة 3 آلاف دينار ووكيل الوزارة 2500 دينار والوكيل المساعد 2000 دينار ومدير الإدارة 1500 دينار والمراقب 1250 دينارا ورئيس القسم 1000 دينار ورئيس الشعبة 850 دينارا ولشاغلي الوظائف العامة من الدرجة «أ» الى الرابعة 800 دينار، ولشاغلي الوظائف العامة من الدرجة الخامسة إلى الثامنة 600 دينار، ولشاغلي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة 300 دينار.

القبس

الرومي يحيل 32 مسؤولاً إلى التقاعد

أحال وزير البلدية المهندس حسام الرومي أمس 32 موظفاً يعملون في وظائف إشرافية إلى التقاعد.وأحال الرومي كل مَن أمضى في الخدمة 32 عاماً فما فوق، وذلك لفتح المجال أمام الشباب لأخذ فرصتهم في تقلد الوظائف الإشرافية وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء.وشملت الإحالة أحد رؤساء القطاعات، ومديري إدارات، ومراقبين، وتقرر ندب نائب المدير العام لشؤون بلديتَي العاصمة والجهراء فيصل الجمعة إضافة إلى عمله القيام بأعمال نائب المدير العام لبلديتَي حولي والأحمدي.

مقترح لتوصيل «التموين» إلى منازل كبار السن والمعاقين

عقد اتحاد الجمعيات التعاونية امس، اجتماعا مع رؤساء إدارات الجمعيات الاستهلاكية، بحضور الوكيل المساعد بوزارة التجارة والصناعة د. عبدالله العويصي.وقال نائب رئيس اتحاد الجمعيات خالد العتيبي في تصريح صحافي، ان الاجتماع ناقش الاشكاليات التي تواجه الجمعيات في ما يتعلق بعمالة الفروع المستثمرة، مبينا أن الاتحاد قام بجهود مكثفة مع المعنيين بوزارة الشؤون والهيئة العامة بالقوى العاملة، حيث تم التوصل إلى آلية لحل هذه الاشكاليات، وسيتم تزويد الجمعيات بها قريبا.من جانبه، اشار الوكيل المساعد بوزارة التجارة والصناعة عبدالله العويصي الى انه ونظرا لتزاحم المواطنين في الاقبال على فروع التموين، وهو الامر الذي يتسبب بمعاناة لكبار السن والمعاقين، نوقش اقتراح توصيل المواد التموينية إلى منازل هذه الشرائح المهمة.واضاف العويصي ان الطريقة ستكون عن طريق تقديم طلب يتم تحميله على الهواتف الذكية، حيث يستطيع المواطن من خلاله طلب التموين، على أن يتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في ايصال السلع التموينية الى محل إقامة كبار السن والمعاقين، مقابل رسوم توصيل.

نفوق الأسماك انحسر.. ومسح بيئي للشواطئ

انحسر نفوق أسماك الجم أمس، وأكد ناشطون نفوق بعض الأسماك قرب ساحلي المستشفى الأميري وشاطئ الشويخ، في حين أكدت الهيئة العامة للبيئة العمل حصر الكميات والوقوف على الأسباب التي أدت إلى الظاهرة.وأكدت الهيئة أمس في تصريح صحافي متابعتها للملاحظات الواردة من الفرق المختصة برصد المظاهر السلبية في البيئة البحرية وما يرتبط فيها من حالات نفوق للأسماك أو طحالب ضارة، اضافة إلى استمرار اخذ العينات الموقعية من الشواطئ المختلفة.وأضافت أن العمل جارٍ من خلال الفرق المختصة لحصر كمية الأسماك النافقة إلى جانب التنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لعقد اجتماعات اللجنة الوطنية لنفوق الأسماك.وأشارت إلى أن العاملين في ادارة رصد السواحل قاموا أمس بمسح الشواطئ ابتداء من نقعة الشملان وانتهاء بالمنطقة الحرة حيث تبين بعد المعاينة عدم نفوق أي أسماك ما عدا عدداً قليلاً رصد طافياً في نقعة الشملان ونفوق قديم في المنطقة الحرة مؤكدة استمرار المتابعة.

الراي

«البدون» حارق نفسه يكشف لـ «الراي»: أشعلت النار بسبب ضغوط أهل زوجتي

وضع عادل شاكر الذي أقدم على إشعال النار بنفسه في فبراير الماضي في الجهراء حداً لمستغلي قضيته والترويج بأنها تتعلق بمعاناة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون).فـ«البدون» الذي اتُهم الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية طوال الفترة الماضية بأنه السبب في إقدامه على محاولة الانتحار، كشف لـ«الراي» ان «الجهاز بريء من هذه القضية»، ومحمّلاً «عائلة زوجته سبب الإقدام على محاولة الانتحار 3 مرات باءت جميعها بالفشل، والتي نتج عن آخرها حرق 80 في المئة من جسدي الذي ما زال طريحاً في مستشفى البابطين للحروق». وأشاد شاكر بالرعاية «العظيمة التي وجدتها في المستشفى والتي تدل على رقي وتحضر وانسانية الجهاز الطبي».وقال عادل: «أنا من فئة البدون وأحمل بطاقة أمنية ورخصة سوق سارية الصلاحية حتى مايو المقبل، وليس لدي أي مشاكل مع الجهاز المركزي».وأضاف: «أنا متزوج ولدي 5 ابناء وأعمل في أحد المجمعات التجارية، ولا استطيع توفير حياة كريمة لزوجتي وابنائي، بالاضافة إلى الضغوط التي مارسها عليّ والد زوجتي والذي قام برفع قضايا أحوال شخصية ونفقة متعددة كنت أخرج منها بكفالة 200 دينار لا استطيع توفيرها للإفراج عني».وتابع: «بعد أن تراكمت عليّ القضايا والنفقات في المحكمة والتي وصلت إلى 3 آلاف دينار لا أملك منها سوى 750 فلساً، قررت أن أنهي معاناتي بحرق نفسي».وعن تفاصيل ليلة الحرق، قال شاكر «قمت بالاتصال بمباحث الجهراء الذين حضروا مع وكيل النيابة إلى موقعي أمام محكمة الجهراء وطلبت منهم احضار والد زوجتي للتفاهم معه حول اسقاط القضايا التي رفعها ضدي لأوفر قيمة الكفالات لمصاريف زوجتي وأولادي ودفع رسوم المدارس لهم».وقال: «عندما لم أجد استجابة أخذت غالون بنزين أحضرته مسبقاً وسكبته على جسدي الذي اشتعل فوراً وفقدت على اثره الوعي».ونفى عادل الفيديو الذي تداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن المرأة التي ادعت انها والدته، مؤكداً «لا علاقة لي بهذه المرأة لا من قريب ولا من بعيد، خصوصاً أن والدتي يعتصرها الحزن على احتراقي، وهي في ظروف نفسية لا تسمح لها بالظهور الاعلامي، بالإضافة إلى والدي المقعد منذ فترة طويلة».وطالب عادل شاكر الحكومة بضرورة «الالتفات إلى فئة البدون لتوفير حياة كريمة لهم من خلال توفير الفرص الوظيفية التي تغنيهم عن العوز وادخالهم في مشاكل اجتماعية مع زوجاتهم وأبنائهم، نتيجة ضيق الحالة المادية التي يمرون بها بغض النظر عن التجنيس وغيره»، آملاً من ذوي القلوب الرحيمة وأهل الخير ان «يتكفلوا بدفع مبلغ 3 آلاف دينار لتسديد النفقات وايجارات بيته المتراكمة».

صباح الخالد: المعلومات إلى «الإحلال» في أقرب وقت

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حرص (الخارجية) على تزويد اللجان البرلمانية بالبيانات والمعلومات التي تطلبها بشكل دقيق وموثق.وذكر الخالد في موضوع (الإحلال) انه في ما يتعلق بـ(الخارجية) تلقينا كتاباً من رئيس مجلس الأمة يطلب فيه تزويد لجنة (الاحلال) البرلمانية بالمعلومات والاحصاءات الخاصة بهذا الموضوع خلال أسبوعين. وأشار إلى ان (الخارجية) تتعامل مع عدد من الجهات والمنظمات الديبلوماسية الاقليمية والدولية، منها مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكاتب التابعة له وجامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، إضافة إلى المنظمات الاقليمية والدولية الموجودة بالكويت البالغ عددها 24 منظمة، ولكي أصل إلى كل هذه الجهات لطلب نسبة الكويتيين العاملين في هذه المنظمات الاقليمية والدولية وأتلقى الرد وبعدها القيام بعملية الفحص والتدقيق على البيانات والتفاصيل الخاصة بهذا الأمر لا بد أن يتوافر الوقت للتدقيق. وأضاف «كل ما طلبناه من لجنة (الاحلال) البرلمانية منحنا وقتاً لاستكمال البيانات، ونحن الآن في مرحلة تدقيق وفحص هذه المعلومات وسترفع إلى اللجنة في أقرب وقت».من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، إن قضية الإحلال على سلم أولويات الحكومة وقطعت بها شوطاً، مؤكداً تعاون الحكومة مع مجلس الأمة في تسخير كل إمكانيات الجهات الحكومية المعنية خلال الفترة المقبلة. وبيّن الصالح في مداخلة له في الجلسة أن «مجلس الخدمة المدنية بادر في أخذ الكثير من قرارات الإحلال التي تبناها منذ الربع الأخير من العام الماضي، وعممت على كل الجهات وسنستكمل هذه الإجراءات». وذكر أنه ومن باب الاستعجال تم إرسال صورة ضوئية لرئيس لجنة (الاحلال) البرلمانية نهاية الأسبوع الماضي، تتضمن مجموعة من الاحصائيات وسوف ترد إلى المجلس عبر القنوات الرسمية خلال هذا الأسبوع.

الوقيان: ما ورد في مشروع موازنة «السكنية» يمثّل الأهداف المتوقع تنفيذها

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان أن «ما ورد في مشروع ميزانية المؤسسة للسنة المالية 201٨/201٩ يمثل الأهداف المتوقع تنفيذها، والذي سبق إدراجه في ميزانية السنة المالية الماضية».وقال الوقيان في تصريح لـ «الراي» إن «مجلس إدارة المؤسسة أبقى على تحديد قيمة القسط الشهري للبيوت الحكومية والشقق بواقع 10 في المئة من الراتب الشهري بحد أدنى 40 ديناراً وبحد أقصى 60 ديناراً للمشاريع الحالية من دون أي زيادة».وأضاف أن «مجلس الإدارة كلّف الإدارة التنفيذية للمؤسسة إعداد دراسة متكاملة لأقساط البيوت والشقق الحكومية للمشاريع المستقبلية إن وجدت، حيث يتم عرض الدراسة عند إنجازها على مجلس الإدارة لمراجعتها والموافقة عليها أو رفضها».وأشار الوقيان إلى ان «القسط الشهري للبيوت والشقق الحكومية لا علاقة له بقسط بنك الائتمان، والذي سبق أن أعلن عدم تعديل قيمته الشهرية»