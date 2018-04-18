نواب: ندعم اقتراح العفو الشامل

نظم عدد من النواب مؤتمر صحفي للحديث عن دعم الاقتراح بشأن القانون المقدم للعفو الشامل عن قضية دخول المجلس، بعد انتهاء جلسة مجلس الأمة اليوم.

وأكد النواب المشاركين في المؤتمر دعمهم للاقتراح، وشهد المؤتمر حضور مجموعة من الشباب المتهمين بقضية دخول مجلس الأمة.

وقال النائب عبدالوهاب البابطين: النواب يستخدمون حقهم المطلق في إقرار قانون العفو الشامل وهذه الحقيقة يجب أن تثبت وهو حق أصيل وجد لنواب الأمة

واضاف:انطلاقاً من هذا الحق نقولها بكل صراحة إن صفحة الماضي يجب أن تطوى والحق يجب الا يتنازع عليه احد

ولفت البابطين الى ان من يريد أن يخلط الأوراق بأمور أخرى فأعتقد أن موضوعنا شباب وطني ونواب أرادوا أن يهزموا الفساد ولانتحدث عن مدى الاتفاق والاختلاف وإنما الدافع وهو دافع وطني غرضه مكافحة الفساد والمفسدين

وزاد: نعم 6 مايو سيكون هناك حكم قضائي ومن سيحكم عليكم ليس الحكم وإنما الضمائر الحية بأنكم وطنيون وبإذن الله نحتفل معكم في هذا اليوم بحكم البراءة كما جاء بحكم أول درجة

من جانبه , ذكر النائب أسامة الشاهين : دعم نيابي لقانون العفو العام ونرحب بالأهالي وبعض المحكومين بهذه القضية التي تشرف أي إنسان وهي الاحتجاج علي الرشاوى

وتابع :شهد لهم الجميع بنظافة اليد ومقصد السلوك وإن شاء الله تنحاز المحكمة لحكم اول درجة.



أما النائب جمعان الحربش, فأبدى شكره للشباب الوطني 'على دورهم ',مبينا ان 'هناك نصا دستوريا خاصا بالعفو الشامل'

وذكر ان ' المشرع كان حكيماً وراقياً فوجد نوعين .. عفو حاص وعفو شامل وأعطى في العفو الشامل الكثير من الحقوق ومن ضمنها إلغاء احكام وتبعاتها وقد تنبأ المشرع بأن الأمة تحتاج إلى أن تتدخل فهي مصدر السلطات جميعاً'.

وقال:'المتهمون في قضية دخول المجلس مورس ضدهم الإنتقائية فمن أصل 1300 متهما اختارت الداخلية 70 وتم استبعاد البقية من القضية، وهناك 6 منهم حصلوا على بصمات ومع ذلك تم استبعادهم'.

وقام النائب مبارك الحجرف بتلاوة بيان للنواب, ذكر فيه إنطلاقاً من حقنا الدستوري فإننا نعلن دعمنا للاقتراح بالعفو الشامل عن المتهمين في قضية دخول المجلس