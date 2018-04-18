تقرير: 95% من سكان العالم يتنفسون هواء ملوثا

توصل تقرير حديث إلى أن أكثر من 95 في المائة من سكان العالم يتنفسون هواء غير صحيا، وأن المجتمعات الفقيرة الأكثر تضررا من الهواء الملوث.

وبحسب تقرير حالة الهواء العالمي السنوي الذي نشره معهد الآثار الصحية الأميركي، الثلاثاء، فقد تسبب التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء في وفاة ما يقدر بنحو 6.1 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في عام 2016.

ويقول التقرير إن التعرض لهواء ملوث أدى إلى الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وسرطان الرئة وأمراض الرئة المزمنة، مما تسبب في العديد من الوفيات المبكرة.

وأضاف أن الهواء الملوث رابع أكبر سبب للوفاة على مستوى العالم بعد ارتفاع ضغط الدم والنظام الغذائي غير الصحي والتدخين.

واستعان معهد الآثار الصحية في دراسته ببيانات من الأقمار الصناعية، وطرق رصد أكثر تطورا، لتقدير أعداد الأشخاص المعرضين لهواء ملوث فوق المستويات التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية مقبولة.