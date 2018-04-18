ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي 'إدارة حماية الأحداث' التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من إلقاء القبض على مواطن متهم بعدة قضايا نصب واحتيال وصادر بحقه أمر حبس 6 شهور واجب النفاذ.

فقد وردت معلومات إلى إدارة حماية الأحداث تفيد بقيام أحد المواطنين بالنصب والاحتيال والتزوير باستخدام أختام مزورة تابعة إلى جهات حكومية واستخدام هويات مزورة لبعض المهن بغرض استخدامها في النصب والاحتيال.

حيث تم تكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات التي أثبتت صحة المعلومات وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم تم القبض عليه وعثر بحوزته على مبلغ وقدره (143.127) ألف دينار حصيلة قيامه بأعمال نصب واحتيال كما عثر بحوزته على شيكات مزوره تم تغيير محتواها عن طريق الأجهزة المضبوطة (طابعات، سكانر، جهاز كمبيوتر، تغليف حراري، آلة طباعة كروت).

هذا وتم إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.