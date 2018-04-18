الكويت يتوج بطلا للدوري

توج نادي الكويت اليوم الاربعاء بلقب دوري (فيفا) لكرة القدم للدرجة الممتازة للموسم 2017/2018 برصيد 49 نقطة ليحصد اللقب ال14 في تاريخه وذلك عقب اختتام مباريات الجولة ال21 والاخيرة من المسابقة.

وواجه الكويت الذي ضمن الفوز بلقب البطولة منذ الجولة ال17 في مباراة اليوم نظيره كاظمة على استاد نادي الكويت والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكلاهما إذ سجل للكويت اللاعبين يعقوب الطراروة و عبدالله البريكي فيما سجل لكاظمة البرازيلي فاندرلي وعبدالله الظفيري.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على استاد علي صباح السالم فاز الجهراء على نظيره السالمية بنتيجة (3 - 1) ليبقى السالمية رغم الخسارة محافظا على وصافة الدوري.

وفي المباراة الثالثة التي احتضنها استاد صباح السالم حقق القادسية فوزا كبيرا على نظيره التضامن بنتيجة (4 - 0).

وفي المباراة الاخيرة والتي اقيمت على استاد الصداقة والسلام فاز النصر على نظيره العربي بنتيجة (3 - 1).

وبناء على نتائح مواجهات اليوم ضمن فريق نادي النصر البقاء ضمن فرق الدرجة الممتازة بعد ان بلغ رصيده 26 نقطة وضعته في المركز السادس متقدما على الجهراء صاحب المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط بنتائج المواجهات المباشرة.

وسيخوض فريق نادي الجهراء مباراة فاصلة مع نظيره الفحيحيل الذي احتل المركز الثاني لدوري (فيفا) للدرجة الاولى لتحديد الفريق الثامن من فرق الدرجة الممتازة.

وكان نادي الشباب قد ضمن صعوده مباشرة الى الدرجة الممتازة بعد ان حقق لقب دوري الدرجة الاولى في حين هبط التضامن الى الدرجة الاولى في الموسم المقبل بعد تذيله ترتيب الدرجة الممتازة.

وجاء ترتيب فرق دوري (فيفا) للدرجة الممتازة بتصدر الكويت برصيد 49 نقطة تلاه السالمية ب34 نقطة والقادسية ثالثا ب33 نقطة يليه كاظمة رابعا ب29 نقطة ثم العربي خامسا ب27 نقطة والنصر سادسا ب26 نقطة ثم الجهراء سابعا ب26 نقطة وبفارق نتيجة المواجهات المباشرة مع النصر ثم التضامن بالمركز الاخير ب10 نقاط.

ويعد نادي القادسية الأكثر فوزا ببطولة الدوري بواقع 17 مرة يليه العربي الذي حقق اللقب 16 مرة ثم الكويت بواقع 14 مرة وناديي كاظمة والسالمية اللذان حققا لقب الدوري اربع مرات فيما أحرز الجهراء لقب الدوري مرة واحدة فقط.