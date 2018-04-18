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أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير شهد حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن.. ناصر الصباح: «كويت 2035» تتطلب حوار زملاء وتعاضد أجهزة الدولة.. تسجيل «البدون» في «الخاص» مستمر


18/4/2018  الآن- صحف محلية  11:49:57 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير شهد حفل ختام ...
من الانباء

 

الجريدة

ناصر الصباح: «كويت 2035» تتطلب حوار زملاء وتعاضد أجهزة الدولة

 نواب: إقرار «العفو الشامل» حق ويجب طي صفحة الماضي

 إردوغان يستعجل النظام الرئاسي بانتخابات مبكرة

 الانباء

الأمير شهد حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن

 البحر: خطة استثمارية متطورة تلبي مختلف احتياجات الأفراد

 القبس

تسجيل «البدون» في «الخاص» مستمر

 الغانم: المشاركة في التنمية لا تكون بـ«التحلطم» فقط!

 نقابة الجامعة اشتكت للبيئة: مخلفات طبية بساحات مكشوفة

 الراي

برنامج عمل الحكومة... جلسة أحلام وكوابيس!

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 «الجمارك» تكافئ موظفيها بمليون دينار في مايو

 


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