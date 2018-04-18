أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير شهد حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن.. ناصر الصباح: «كويت 2035» تتطلب حوار زملاء وتعاضد أجهزة الدولة.. تسجيل «البدون» في «الخاص» مستمر

الجريدة

ناصر الصباح: «كويت 2035» تتطلب حوار زملاء وتعاضد أجهزة الدولة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح أن «كويت 2035» هي رؤية لمجتمع متطور منتج ذي تنمية حقيقية تجعل البلاد في مصاف دول العالم المتقدمة، مشدداً على أن «التحديات ليست باليسيرة، ولكنها ممكنة، وتتطلب حوار زملاء متعاونين لا جدال متنافسين، وتعاضد أجهزة الدولة لا اختلاف مكوناتها».وقال الصباح، في جلسة مجلس الأمة أمس، ضمن بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر، إن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامجها بالمستوى المطلوب، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ويحقق جميع الأهداف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأكد أن «على رأس الأولويات تطوير وإصلاح وحوكمة الإدارة الحكومية في إطار برنامج إصلاحي تطويري تنفيذي فعال يهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي والبشري في الوزارات والأجهزة الحكومية، وترشيد نفقاتها؛ لتمكينها من أداء خدماتها بفعالية وكفاءة، والانتقال التدريجي من التشغيل إلى التنظيم والرقابة والإشراف».ولفت إلى أن من ضمن الأولويات «التصدي لكل أشكال الفساد من خلال برنامج تنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتوفير كل متطلبات نجاح هذه الاستراتيجية التشريعية والإجرائية والمالية في سبيل حماية المال العام وممتلكات الدولة ومقدراتها».وأوضح أنه «لا يخفى على الجميع أن رؤية الكويت 2035 بحاجة إلى استثمار كبير لترى النور، واستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية في ظل بنية تشريعية صلبة تعزز النمو والتطور دون المساس بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة كما نص عليها دستور الكويت، غير غافلة عن متطلبات السكن والسكان في ظل تركيبة متوازنة تكفل الاستدامة وتضع البلاد على خريطة المستقبل».وبين أن «كويت 2035» هي مجتمع يمزج مبادئ الآباء والأجداد في قيم العمل والممارسات المستدامة، رغم خشونة العيش ومفاهيم التطور التقني والنمو المعرفي لمرحلة جديدة في التاريخ البشري، ترتكز على العلم والمعرفة والابتكار.

نواب: إقرار «العفو الشامل» حق ويجب طي صفحة الماضي

أعلن 24 نائباً دعمهم للاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل عن المتهمين في قضية دخول المجلس، آملين أن يكون إقراره بداية لإغلاق ملف قضايا جميع أصحاب الرأي، «لأن استمرار هذا الصراع ليس في مصلحة الكويت».وأكد النواب، في بيان تلي خلال مؤتمر صحافي عقد بمجلس الأمة أمس وحضره عدد من المتهمين في القضية، أن البلد في أمسِّ الحاجة إلى طي صفحة الماضي، وفتح أخرى عنوانها المصالحة الوطنية، «ليقيننا أن دخول المجلس كان حدثاً عرضياً وليد اللحظة، ولظروف تلك الليلة، وليس جنائياً، ولم يكن مقصوداً».وذكر النائب عبدالوهاب البابطين أن «النواب سيستخدمون حقهم المطلق في إقرار هذا القانون»، مؤكداً أن «صفحة الماضي يجب أن تطوى».بدوره، قال النائب د. جمعان الحربش: «إذا تمت حماية الراشي والمرتشي في هذه القضية فسيكون ذلك درساً للأجيال القادمة»، معرباً عن تفاؤله بأن حكم «التمييز» سيعيد الأمور إلى نصابها، «ويجب أن يكون لنواب الأمة موقف».وبينما أكد النائب مبارك الحجرف، أن «هذه القضية سياسية بالدرجة الأولى»، معلناً دعمه للاقتراح، قال النائب أسامة الشاهين: «إن هذه القضية، وهي الاحتجاج على الرشاوى، تشرف أي إنسان»، مؤكداً أن «مسؤوليتنا أن نسعى تشريعياً لإقرار القانون»

إردوغان يستعجل النظام الرئاسي بانتخابات مبكرة

تزامناً مع إقرار البرلمان التركي، الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى، أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، أمس، تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة بهدف «الانتقال سريعاً إلى النظام الرئاسي»، وسط تحديات في سورية، وأخرى اقتصادية داخلية.وبعد مباحثات وصفها بأنها «مثمرة جداً» مع زعيم حزب الحركة القومية (يمين قومي متطرف) دولت بهجلي، الذي كان قد دعا أمس الأول إلى انتخابات مبكرة، قال إردوغان: «قررنا تنظيم هذه الانتخابات 24 يونيو المقبل»، أي قبل عام ونصف العام من موعدها.وفاجأ هذا التطور المراقبين، خصوصاً أن القادة الأتراك وبينهم إردوغان، نفوا مراراً في الأسابيع الأخيرة «الإشاعات» بشأن انتخابات مبكرة.ويكتسي الاقتراع المزدوج الرئاسي والتشريعي أهمية كبيرة، لأنه سيدشن بدء سريان معظم الإجراءات التي تعزز سلطات رئيس الجمهورية، والتي تم اعتمادها في استفتاء دستوري أبريل 2017.وأتاحت تلك المراجعة الدستورية لإردوغان (64 عاماً)، الموجود في السلطة منذ 2003 بداية كرئيس وزراء ثم رئيس، أن يترشح لولايتين رئاسيتين من خمس سنوات.ويرى كثير من المحللين أن إردوغان يريد تنظيم الانتخابات قبل موعدها، خصوصاً لحصد نتائج شعبيته بين الأتراك على خلفية التدخل العسكري في سورية، ولاستباق وضع اقتصادي آيل للتدهور.في غضون ذلك، هدد مساعد وزير الخارجية الأميركي ويس ميتشل أنقرة بعقوبات إذا اشترت منظومة الدفاع الجوي «إس 400» من روسيا وفق مادة 231 (مواجهة خصوم أميركا).وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، عن اعتقاده بأن القس الأميركي أندرو برونسون، الذي تجري محاكمته في تركيا بتهم تتعلق بصلته بجماعات إرهابية، «يتعرض للاضطهاد»، ويتعين السماح له بالعودة إلى وطنه.

الانباء

الأمير شهد حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح أمس حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بدورتها التاسعة وذلك على مسرح قصر بيان.هذا وقد وصل سموه مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل كل من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي وأعضاء لجنة مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويد تلاوته.وشهد الحفل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة وكبار المسؤولين بالدولة.وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كلمة بهذه المناسبة جاء فيها: سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين، سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، الوزراء المحترمين، الضيوف الكرام، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبدأ كلمتي بحمد الله الذي من علينا بالإسلام دينا وديانة وأنعم علينا بالقرآن منهجا ودستورا وهيأ له من يستظهره ويحفظه جيلا بعد جيل وتفضل علينا بمن أرسله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم ويسعدني أن أكرر ترحيبي بالمشاركين من المشايخ والحافظين على ثرى الكويت الطيبة وفي مناسبة من أظهر المناسبات يتوق القلب إليها ويخشع عند حضورها مناسبة تحيط بها الملائكة يشهدونها ويبلغون رب العزة أن ثمة رجالا ظلوا يذكرونك ويتسابقون في حفظ كتابك ويتنافسون فيه يبتغون مرضاتك ويرجون رحمتك ويخافون عذابك.الحفل الكريم، وتمضي السنون وينمو الزرع ويكبر الغرس ويؤتي ثماره جنية ممتعة للناظر ومبهجة للمستظل بظله ذلكم الغرس الذي يرعاه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برعاية هذه الجائزة المباركة كل عام رعاية أبوية شخصية والتي غدت تاجا في منظومة المسابقات ودرة في عقد الجوائز ومازال يوليها سموه عظيم عنايته وفائق رعايته حتى أضحت بحمد الله شجرة باسقة تطاول عنان السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء تعنى بأهل القرآن ولدانا وشيبا حفاظا ومبتدئين تؤتي كل عام أكلها وتزداد بهجة ونضارة وتتطور عاما بعد عام بفضل الله وكرمه ثم بما توليه سيدي صاحب السمو من العناية والاهتمام بها مع حرصك البالغ على حضور الحفل الختامي كل عام مع كثرة المهام وتعدد المسؤوليات، فشكر الله سعيكم وجعل ذلك في صحيفة حسناتكم ورفع قدركم في الدارين وحفظكم بحفظكم للقرآن ورعاية أهله.أيها الحفل الكريم، انقضت تسع دورات من هذه الجائزة وهي تزداد تألقا وبهاء وزيادة في إقبال المشاركين عليها من فئات مختلفة صغارا وكبارا حتى شهدنا زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين لهذه المسابقة في هذا العام وتنافسا قويا في الحفظ والإتقان فصار اسم الكويت يترددفي آفاق الأرض وعنان السماء كدولة راعية للقرآن معتنية بأهله مكبرة من شأن ما يحتويه من قيم أخلاقية رائدة ومشتركات إنسانية فاضلة وتشريعات حكيمة رائدة وذلكم هو هدف المسابقة: بث روح التسابق في الخيرات على ثرى هذه البلاد المباركة حرسها الله وزادها أمنا وأمانا واطمئنانا ورخاء والتي عرف أهلها منذ القدم بالاعتناء بحفظ القرآن ومدارسته حتى غدا القرآن بوسطيته واعتداله مكونا أساسيا من مكونات الهوية الكويتية المتضلعة بمعاني الوسطية والاعتدال وغدت السماحة المجتمعية وقبول الآخر والتعايش بين الأطياف بسلام وأمن طابعا عاما وقاسما مشتركا وسمة أساسية تغطي كل مظاهر الحياة في الجماعة الكويتية القديمة والحديثة ساعد على ذلك تعامل الإنسان الكويتي القديم مع شعوب مختلفة المشارب واللغات والعادات والحضارات نقل اليها وأخذ منها وتفاعل معها وزود مجتمعه بخير ما تحمله هذه الشعوب من أفكار وعادات وسبل حياة لا تعارض مع أحكام الدين والخصوصية الكويتية.

البحر: خطة استثمارية متطورة تلبي مختلف احتياجات الأفراد

نظمت شركة الوطني للاستثــمــــار منـتـــــدى «Smart Wealth Forum» للإدارة الذكية للثروات بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية الكويتية، حيث قدم خلاله المتحدثون الرئيسيون في مجال الاستثمار المالي، أفضل الممارسات حول الخدمات المالية والاستدامة والتخطيط الشخصي والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والحلول الاستثمارية للأفراد أصحاب الدخل المتوسط في الكويت.وعقد المنتدى بمشاركة كل من نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة شركة الوطني للاستثمار شيخة البحر، الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد، نائب رئيس – التكنولوجيا المالية لدى شركة الوطني للاستثمار فهد البدر، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت مجبل القطان، أمين سر الجمعية الاقتصادية الكويتية مهند الصانع، الشريك الإداري في سرداب لاب منى المخيزيم، رئيس معهد الأبحاث العالمي في دويتشه لإدارة الأصول ستيوارت كيرك.وتهدف «الوطني للاستثمار» من تنظيم هذا المنتدى الاقتصادي إلى التواصل المستمر مع عملائها ومستثمريها واطلاعهم على كافة المستجدات والتطورات في مجال الاستثمار.وتنصب أهداف المنتدى على التوعية بالادخار وإدارة الاموال الشخصية، واستعراض أبرز تطورات التكنولوجيا في مجال الخدمات الاستثمارية، ومناقشة الصعوبات التي يواجهها المستثمر وأبرز الحلول المتاحة حاليا.وفي كلمة ألقتها على هامش المنتدى، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة شركة الوطني للاستثمار، شيخة البحر «إن الهدف من عقد هذا المنتدى هو تقديم كل وجهات النظر للتخطيط السليم في الاستثمار المالي، وابتكار خدمات وخطط استثمارية متطورة تلبي مختلف احتياجات الأفراد وتناسب أوضاعهم المالية».واضافت البحر «إننا ملتزمون بالاستمرار في تحسين الخدمات المالية للعملاء، واحراز تقدم في تقديم خدمات ومنتجات تغطي متطلبات واحتياجات العملاء، ومثال على ذلك ان العاملين في بنك الكويت الوطني يؤمنون بأهمية تقديم خدمات رائدة تناسب متطلبات العملاء».وتوجهت البحر بالشكر للأعضاء المشاركين والمنظمين للحدث (حديقة الشهيد والجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت).

القبس

تسجيل «البدون» في «الخاص» مستمر

تراجعت وزارة التربية عن قرار عدم السماح للطلبة «البدون» الذين لا يمتلكون بطاقة أمنية صالحة بالتسجيل في المدارس الخاصة.وأعلن الوكيل المساعد للتعـــليم الخــــاص والنوعــي د. عبدالمحسن الحويلة، عن إلغاء النشرة الخاصة بهذا الأمر، مبيناً في نشرة جديدة حصلت القبس عليها امس، أن جميع المدارس الأهلية والنموذجية ستستمر في تسجيل جميع البدون للعام الدراسي المقبل 2018 – 2019 من دون أي قيد.

الغانم: المشاركة في التنمية لا تكون بـ«التحلطم» فقط!

جدَّد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التأكيد على أنه «لا يوجد مجتمع أو دولة يمكن أن يتطور بـ50 نائبا و15 وزيرا، فلا يمكن للمجلس أو الحكومة أن يطور بلداً من دون مشاركة مجتمعية حقيقية».وبيّن الغانم ـــ في مداخلة خلال الحلقة النقاشية التي نظمها فريق درر التطوعي، تحت عنوان: «الآثار الاقتصادية لتطوير الجزر الكويتية ومدينة الحرير»، مساء أمس في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ـــ أن «المشاركة الحقيقية لا تكون فقط بالانتقاد والتحلطم اللذين يؤديان الى الاحباط، بل من خلال المشاركة الفعالة التي تؤدي إلى نتيجة، مثلما رأينا من خلال هذه الدراسة التي قدمتها مجموعة من المتطوعين الشباب».وتابع الغانم مخاطباً الفريق: «رأينا ما يثلج الصدر ويضعنا امام مسؤولياتنا في كيفية تحويل الحلم إلى واقع عملي مدروس»، لافتا «نحن منتخبون ولسنا قادرين على ان نقوم بواجباتنا، وأنتم قمت به بناء على حسّ وطني».واضاف: «أقل شيء نعمله في الجانب التشريعي، هو متى ما وصل الينا القانون الذي يحمل المتطلبات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الحلم إلى واقع عملي ملموس فسأعمل شخصيا على تمريره بإقناع الغالبية اللازمة في أسرع وقت ممكن»، موجّها شكره لفريق درر على ما قدّمه من دراسة تساهم في تحقيق الرؤية المنشودة.قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح بعد انتهاء الحلقة النقاشية: إن ما ورد في دراسة «درر» من توفير 400 الف وظيفة على مساحة 300 كيلو متر في الجزر الشمالية يفوق ما قدمته الدراسة الحكومية لتطوير المنطقة الشمالية، التي وفّرت 200 الف فرصة وظيفية على مساحة 1800 كيلو مربع.وأشار إلى أهمية شعور المستثمر بحماية الدولة، مما يشجعه على الاستثمار، لافتا الى انه على اي دولة في العالم أن تهتم بحماية استثمارات البلد والمواطنين الموجودين، متمنيا على الفريق الاستمرار في هذا النشاط، شاكرا إياه على الجهود التي بذلها، سعيا لتطوير البلد.وخلال الحلقة، بيّن رئيس «درر» التطوعي عبدالوهاب الرشيد ان الدراسة التي اعدها الفريق جاءت انطلاقا من طموحهم كمواطنين وأبناء لهذا البلد بأن تخطو الكويت خطوة أولى نحو الدخول على خطوط التجارة والسياحة العالمية، من خلال تطوير المنطقة الشمالية والجزر الكويتية، مما يخلق حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي، وسيحوّل البلاد إلى بوابة اقتصادية وثقافية قادرة على تغيير المعادلة الاقتصادية في المنطقة ككل.وأكد الرشيد أن المشروع يكتسب أهميته من الموقع الجغرافي المميز للكويت وعلاقاتها الدولية المتينة التي تؤهلها لإقامة منطقة اقتصادية تجارية حرة متكاملة ومتعددة المجالات، وتكون بمنزلة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة شمال الخليج وللكويت لدعم الاقتصاد ورفع مستوى التنافسية الاقليمية والعالمية.ولفت إلى ان الدراسة ترتكز على تطوير ما يعادل ٣٠٠ كم٢ فقط من جزيرتي فيلكا وبوبيان، وجزء من مدينة الصبية (مدينة الحرير)، باعتبارها بوابة الاستثمارات الرئيسة في المنطقة الشمالية، مشيرا إلى ان الدراسة تشمل تحليل تقييم الآثار الاقتصادية للمشروع في كثير من الأصعدة وحساب التكاليف والأرباح، مما يسهل على صُناع القرار معرفة التوجهات العامة ورفع كفاءة القرار.وذكر ان الدراسة أظهرت على الصعيدين الاقتصادي والمالي قدرة المشروع على تعزيز الناتج المحلي للدولة بعيدا عن الإيرادات النفطية، ورفع القدرة على استقطاب استثمارات أجنبية وتوفير فرص عمل كبيرة، مما يساهم في تغيير المعادلة الاقتصادية في البلاد والانتقال من اقتصاد تدعمه الدولة فقط، إلى اقتصاد حر ومتنوّع يلعب القطاع الخاص الدور الأهم، خلافاً لهيكل الاقتصاد الحالي في الكويت.وأشار إلى ان الدراسة اعتمدت على ركائز أساسية، في مقدمها الحفاظ على سيادة الدولة الدستورية ومراعاة العادات والتقاليد، إضافة إلى مراعاة كل من الجانب البيئي والثقافي والهندسي، والتركيز على الطاقة البديلة والترفيه العائلي والقطاع الصحي وغيره من القطاعات الحيوية.وبيّن ان الفريق قام بعمل دراسة جدوى لأكثر من ٣٠ قطاعا، إلى جانب احتساب تكلفة المشاريع والبنى التحتية والمرافق والإيرادات المتوقعة والوظائف المتاحة والأوضاع الاقتصادية العامة في المنطقة والعوائد الدولة، من خلال استحدث أدوات اقتصادية جديدة عادة ما يتم استخدامها عند صناع القرار في الدول المتقدمة.

نقابة الجامعة اشتكت للبيئة: مخلفات طبية بساحات مكشوفة

انتقلت الهيئة العامة للبيئة، الى موقع مستشفى مبارك بجوار مركز العلوم الطبية امس، وذلك على إثر شكوى مقدّمة من نقابة العاملين في جامعة الكويت.وجاء في الشكوى التي كانت لمتابعة الاشكالات البيئية والمهنية المتعلقة بصحة وسلامة مرتادي مركز العلوم الطبية بمنطقة الجابرية، صور مرفقة خاصة بساحات التخزين المكشوفة التابعة للمستشفى والمجاورة للمركز.وطالبت الشكوى في فحواها باتخاذ اللازم بالسرعة الممكنة لمخاطبة الجهات ذات الصلة لازالة هذه المخلفات والتي تحتوي على مخلفات طبية مختلفة قد تسبب تلوثا بيئيا قد يؤثر في مرتادي مركز العلوم الطبية صحيا اولا، ومراجعي المستشفى ثانيا.وأكدت النقابة أن الساحات المكشوفة معرضة لتجمع الاتربة والحيوانات السائبة، حيث تحمل الرياح الاتربة والمخلفات الحيوانية في محيط المنطقة بالاضافة الى مخاطر الحرائق التي قد تنشب نتيجة وجود هذه المخلفات.

الراي

برنامج عمل الحكومة... جلسة أحلام وكوابيس!

مد عدد من النواب يد التعاون أمس الى النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، الذي أكد أن برنامج عمل الحكومة المقدم إلى مجلس الأمة سيكون محل اهتمام بالغ ومتابعة حثيثة ضمن إطار تعاون دستوري وبناء، يكفل الشراكة الوطنية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وعن مشروع تطوير شمال الكويت والجزر انسال الكلام، واختلط السياسي بالاقتصادي، إلى درجة أن النائب الدكتور جمعان الحربش الذي أكد للشيخ ناصر أن نظام الإدارة في الحكومة الحالية لا يساعده على التطوير والإنجاز، دعاه الى «إدارة تحالفاتنا بطريقة تختلف عن السابق، وعن فترتي الغزو والتحرير، والبحث عن تحالفات جديدة».وقال الشيخ ناصر إن الحكومة «تعمل على تنفيذ برنامج عملها بالمستوى المطلوب، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن ويحقق كل الأهداف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية».وأوضح أن على رأس أولويات المرحلة المقبلة «تطوير وإصلاح وحوكمة الإدارة الحكومية في إطار برنامج إصلاحي تطوري تنفيذي فعال، يهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي والبشري في الوزارات والأجهزة الحكومية وترشيد نفقاتها لتمكينها من أداء خدماتها بفعالية وكفاءة، والتصدي لكل أشكال الفساد من خلال برنامج تنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري بما يسهم في تكامل القطاعين العام والخاص ولجذب الاستثمار الأجنبي».وبيّن الشيخ ناصر أن من هذه الأولويات أيضا «إصلاح منظومة التعليم وإعادة هيكلة مؤسساته ورفع جودته، والتوسع في الخدمات الصحية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات والمنشآت الطبية وتحسين جودة خدماتها، وتطوير أداء المؤسسة العامة للرعاية السكنية في قطاع الإسكان، وفي إطار استراتيجية متكاملة للتنمية العمرانية والإسكانية».وأضاف أن «الأولويات شملت أيضا تطوير منطقة شمال الكويت والجزر في إطار مشروع متكامل، يهدف إلى تحويل هذه المنطقة والجزر الكويتية إلى دعامة للاقتصاد الوطني، وعلى نحو يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية بخلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل وعوائد استثمارية تسهم في تنويع مصادر الدخل». وأعرب عن تطلع الحكومة الى استقطاب مشروع تطوير جزيرة (بوبيان) ومنطقة (الحرير) استثمارات قدرها نحو 450 مليار دولار في حالة توفير المناخ القانوني المناسب للمستثمر، معلنا: «أود أن أؤكد ان مبلغ 450 مليار دولار هي ليست استثمارات الدولة، بل ان المنطقة سوف تستقطب أكثر من 450 مليار دولار إذا استطعنا تحقيق القانون المناسب للمستثمر والساكن»، شاكرا النواب على تعقيباتهم أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة، مشيرا إلى انه استمع من الأعضاء «إلى كل ما من شأنه أن يفيد ويساعد الكويت على التحول إلى الأفضل».و في المداخلات النيابية، طالب النائب علي الدقباسي الشيخ ناصر الصباح بـ«التخلص من الشلليين وبائعي الكلام، هناك من يريد الكيكة وربما يجهض مشاريع من أجل مصالحه».وأكد أن «الكويت كلها مع الحلم ولكن الواقع مختلف، تخلصوا ممن يمصون الدولة ومن يعقدون الأمور، نريد أن نرى الحلم ونستعيد ثقة الناس. يا شيخ ناصر امض على بركة الله، الناس كلها مع الحلم، كلها سوف تهتف، لا عليك ممن يحبطونك، معك مجلس الأمة كلّه ويّاك».وشكر النائب عادل الدمخي الشيخ ناصر على «تحمله عبء التخطيط وعبء مجلس الوزراء»، معلنا «نحن معك يا شيخ ناصر في كل تطبيق، لكن مع المحافظة على قيمنا وهويتنا».وقالت النائبة صفاء الهاشم إن «المواطن مستعد أن يعطيك عينه بس قدم له خدمات». وخاطب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري الشيخ ناصر بالقول:«استيقظ حتى تحقق حلمك، واستمع الى (كابوس 2018). نحن فقدنا الثقة في كل شيء. كل واحد يدرس في الخارج ويشتري بيتا في الخارج ويحتفظ بالسيولة في الخارج وكأننا دولة موقتة».وأضاف «الأمن السياسي أيضا مفقود وهناك جمود في العمل البرلماني وصراعات أسرة الحكم مكشوفة وتؤثر على كل شيء، ان لم نصح من الكابوس فلن نحلم. الكويت وشعبها تلقوا خبر دخولك الحكومة بانتعاش وفرح، والعبء عليك صار أكبر، وبقدر ما نستطيع سنساعد على تحقيق الحلم، لكن يتوجب الانتهاء من الملفات حتى نعيش معك الحلم. مشروع الجزر هو الحلم (اللي أنت شايله) ومن حق الجميع أن يعرف تفاصيله، هل هو خاضع للمحرمات الدولية أم لسيادة الكويت، لماذا الذهاب الى جزيرة بين ايران والعراق، هذه منطقة غليان. أتمنى أن نقاتل يا وزير الدفاع من أجل هذا الحلم، حلم كويت جديدة، لكننا لم نزل نعيش الكابوس».

الحجرف قبل استقالة الهارون من «وحدة التحريات»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن وزير المالية نايف الحجرف قبل استقالة رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية باسل أحمد الهارون.يُذكر أن ا هارون عيّن في منصبه نهاية الشهر الماضي، ونشر مرسوم تعيينه رئيساً لوحدة التحريات المالية الكويتية بدرجة وكيل وزارة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، في «الكويت اليوم» بتاريخ الأول من أبريل الجاري.

«الجمارك» تكافئ موظفيها بمليون دينار في مايو

وافق ديوان الخدمة المدنية على طلب 80 جمركياً لتعديل مسمياتهم الوظيفية إلى «فني ميكانيكا» شرط ان يكون حصولهم على الشهادة قبل شهر يوليو 2017، مبيناً أن «من تقدم لتعديل مسماه الوظيفي بعد ذلك التاريخ لن يوافق على طلبه، حيث ان هذا العدد يكفي للعمل في المنافذ الحدودية الجمركية للسنوات الخمس المقبلة».من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول في الادارة العامة للجمارك لـ«الراي» ان وزارة المالية «رفضت تعزيز ميزانية مكافأة الأعمال الممتازة لزيادة عدد الموظفين المستفيدين بواقع 10 في المئة»، مشيراً إلى ان المكافأة «ستصرف في مايو المقبل وبمبلغ اجمالي يعادل مليونا و100 الف دينار ووفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن».