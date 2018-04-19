بدء صرف تعويضات العسكريين المتقاعدين الأسبوع المقبل

قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد إن صرف تعويضات العسكريين المتقاعدين سيبدأ الاسبوع المقبل، وإن جميع المستحقين عليهم مراجعة الوحدة او جهة العمل التي كانوا يعملون بها ، ابتداء من يوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس المقبلة.



وقال خورشيد في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة إنه اجتمع مع عدد من المسؤولين عن تنفيذ القرار وتم تحديد يومي الاحد والاثنين المقبلين لمراجعة من خدم اكثر من ٢٥ سنة ، ومن خدم اقل من ٢٥ سنة حتى ٢٠ يراجع يوم الثلاثاء والاربعاء ، ومن خدم اقل من ٢٠ سنة يراجع يوم الخميس، لتسلم وتوقيع النموذج الخاص في تعويضاتهم والبدء في صرف هذه المبالغ.



وأضاف' اما من خدم اقل من ٢٠ سنة سيكون له راتب سنة، لافتا الى أن كل شخص مستحق عليه مراجعة الوحدة او جهة العمل التي كان يعمل بها .



وأشار إلى ان الميزانية تم وضعها في حساب وزارة المالية بقيمة ٥٦ مليون دينار ، ولكن كانت هناك وجهات نظر مختلفة في اللجنة الرباعية، وتم الاتفاق على جميع الأمور.



ووجه خورشيد الشكر للمعنيين في قطاعات واجهزة الدولة ممثلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية واللجنة الرباعية وعلى رأسها اللواء بدر العوضي على سرعة الاستجابة.