تركيا: الانتخابات المبكرة أفسدت المؤامرات التي تُحاك ضدنا

قال متحدث الحكومة التركية بكر بوزداغ اليوم الخميس، إنّ تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، أفسد المؤامرات التي تُحاك ضدها.

وأوضح بوزداغ خلال مشاركته في الاجتماع الصباحي لمحرري الأناضول، أنّ 'السيناريوهات في تركيا ستُكتب بقلم الشعب، وليس بأقلام الآخرين'.

وأضاف أنّ الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة، أنهى الغموض المتعلق بالمستقبل كاملًا، وأفشل جميع المؤامرات والمكائد والسيناريوهات التي تُحاك ضد تركيا.

وعن تأثير تقديم موعد الانتخابات على الأسواق، قال بوزداغ: 'أعتقد أنه سيؤثر إيجابًا، ورد الفعل الذي ظهر أمس في الأسواق (عقب إعلان أردوغان) يدل على ذلك بشكل واضح'.

وأعرب متحدث الحكومة التركية عن اعتقاده أنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستحسم من الجولة الأولى، ولن تشهد جولة ثانية.

وعمّا إذا كانت دعوة زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجة لي لتقديم موعد الانتخابات، مفاجأة بالنسبة له ولحزبه، قال بوزداغ: 'علمت باقتراح 'باهجه لي' تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عندما كنت أستمع لخطابه في البرلمان، ولم يأت هذا التصريح عقب اجتماع بين الحزبين ('العدالة والتنمية' و'الحركة القومية')'.

وأشار بوزداغ إلى أنه كان من الضروري إخراج مسألة الانتخابات من أجندة تركيا، والالتفات إلى مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية الحاصلة في المنطقة وخاصة في سوريا والعراق.

وأكّد بوزداغ أنّ قرار تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لم يتخذ بالتواطئ بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية. مبيناً أنّ الحزبين لا يتحايلان على الشعب التركي، ولا يقدمان على أي خطوة من شأنها إلحاق الضرر بالشعب والدولة.

وحول إجراء الانتخابات في ظل استمرار حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد، قال بوزداغ: 'حالة الطوارئ المعلنة لن تؤثر سلباً على التحضيرات التي ستسبق الانتخابات، ولا على عملية الاقتراع'.

وأردف قائلاً: 'حالة الطوارئ المعلنة مقتصرة على مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولم تؤثر أبدًا على حياة المواطنين، والجميع يستطيع الاستفادة من حقوقه وحرياته'.

وأضاف: 'أعتقد أنّ المعارضة بدأت منذ الآن تلعب على ورقة حالة الطوارئ لتبرير الهزيمة التي ستتلقاها في الانتخابات'.

كما دعا متحدث الحكومة التركية، زعيم الشعب الجمهوري إلى الترشح للانتخابات المقبلة، ومنافسة مرشح العدالة والتنمية (رجب طيب أردوغان).

وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في 24 يونيو/ حزيران المقبل، بدلا من 2019.