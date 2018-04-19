السعودية: استشهاد 4 رجال أمن بإطلاق النار في عسير

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، مقتل 4 ضباط، خلال إطلاق نار على نقطة تفتيش بمنطقة عسير، جنوبي المملكة.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية 'واس'، فإن نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، بمنطقة عسير، تعرضت لإطلاق نار من مصدر مجهول مما نتج عنه 'استشهاد كل من الرقيب أحمد إبراهيم عسيري، ووكيل الرقيب عبدالله غازي الشهري، ووكيل الرقيب صالح علي العمري'.

وأوضحت 'واس' أن خمسة من رجال الأمن أصيبوا في الهجوم، توفي أحدهم لاحقا بعد نقله إلى المشفى.

وبحسب بيان الداخلية السعودية، فإن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على اثنين من المشتبه بهم، وقتل ثالث حاول الفرار.

وبحسب البيان، فإن المهاجم المقتول هو المواطن بندر محمد علي الشهري، فيما تحفظت الوزارة عن الكشف عن هويات الشخصين الآخرين، وهما مواطنان أيضا.