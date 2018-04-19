الرئيس السوداني يعفي وزير الخارجية من منصبه

قالت وكالة الأنباء السودانية 'سونا' إن الرئيس عمر البشير أصدر مساء اليوم الخميس، قرارا جمهوريا أعفى بموجبه وزير الخارجية إبراهيم أحمد الغندور من منصبه.

ولم تذكر الوكالة الرسمية أي تفاصيل أخرى.

ومساء الأربعاء، تخلى وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور للمرة الأولى عن دبلوماسيته المعتادة خلال التحدث عن مصر، وأعلن أمام البرلمان السوداني بشكل قاطع رفض حكومته للاقتراحات المصرية بإدارة مشتركة من البلدين للمثلث المتنازع عليه، أو إجراء استفتاء لأهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد لتحديد المصير.

وزير الخارجية السوداني الذي نالت كلماته إعجاب النواب كشف للمرة الأولى أن بلاده قدمت شكوى رسمية للأمم المتحدة ضد مصر لإجرائها الانتخابات الرئاسية الماضية في المثلث المتنازع عليه، وشكوى أخرى عن إجراءات حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتمصير المثلث.

وأعلن الغندور أن بلاده مازالت تلتزم ضبط النفس في التعامل مع هذا الملف الشائك حفاظا على ما وصفه بأهمية العلاقة بين البلدين.



ورغم أن الغندور استبعد خيار المواجهة العسكرية مع القاهرة، إلا أنه ترك الخيار للبرلمان معلنا أن حكومته ملتزمة بما يقرره البرلمان.