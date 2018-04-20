بدء إجراءات صرف مكافأة استحقاق المتقاعدين من رجال الإطفاء

تعلن الإدارة العامة للإطفاء عن البدء في إجراءات صرف مكافأة استحقاق للمتقاعدين من رجال الإطفاء ضباط الصف المشمولين بالقرار رقم 495 استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 254 الصادر بتاريخ 4 فبراير 2018 بشأن الموافقة على تعويض المتضررين العسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من تاريخ 28 أبريل 2008 لغاية 31 ديسمبر 2009.

وعلى جميع من تنطبق عليهم أحكام القرار مراجعة مبنى الإدارة العامة للإطفاء الرئيسي الكائن في منطقة غرب مشرف حسب التالي:

١- من خدم اكثر من 25 سنة المراجعة يومي ( الأحد - الاثنين ).

٢- من خدم 20 سنة المراجعة يومي ( الثلاثاء - الأربعاء ) .

٣- من خدم أقل من 20 سنة المراجعة يوم ( الخميس ).

ويرجى احضار جميع المستندات الرسمية التالية:

١- هوية رجل الإطفاء المتقاعد الصادرة من الإدارة.

٢- شهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية برقم الحساب البنكي لدي المؤسسة.

٣-شهادة صادرة من وزارة العدل بعدم رفع دعوى قضائية ضد الإدارة العامة للإطفاء أو ما يفيد التنازل عنها ان وجد.