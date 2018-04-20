'الخارجية' تستدعي سفير الفيليبين وتسلمه مذكرتي احتجاج

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن الوزارة استدعت اليوم الجمعة سفير جمهورية الفلبين لدى البلاد حيث تم تسليمه مذكرتي احتجاج تتعلقان بالتصريحات التي صدرت من بعض المسؤولين الفلبينين والتي تنطوي على إساءة بالغة لدولة الكويت فضلا عن التصرفات التي قام بها بعض العاملين في سفارة جمهورية الفلبين والتي تمثل إخلالا وتجاوزا للاعراف الدبلوماسية التي تحكم علاقات البلدين ‏وفقا لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

واعرب المصدر عن الاسف لمثل هذه الممارسات التي من شأنها الإساءة والمساس بعلاقات الصداقه بين البلدين.