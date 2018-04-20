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أبرز عناوين صحف السبت:- سفير الفلبين: نتدخل لإنقاذ عمالتنا ولا ننتظر «الداخلية» الكويتية.. الحكومة تدرس سرّية استجواب المبارك


20/4/2018  الآن- صحف محلية  11:59:20 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- سفير الفلبين: نتدخل ...
من الجريدة

 

الجريدة

سفير الفلبين: نتدخل لإنقاذ عمالتنا ولا ننتظر «الداخلية» الكويتية

 الفوضى «تفركش» اتحاد ملاك شقق «الصليبيخات»

 اتهام «التربية» و«الأوقاف» بهدر الكهرباء والماء

 الانباء

الحكومة تدرس سرّية استجواب المبارك

 «الصحة»: الأطباء الزوار لعلاج الكويتيين فقط

 القبس

ترشيح الساير لعضوية لجنة «الصليب» و«الهلال الأحمر»

 أصحاب الوظائف التربوية المساندة باحوا بهمومهم للنواب

 الراي

تسوية مديونية شركة «نائب الاكتتاب» في عقد تشوبه الشبهات!

 الحكومة عدّلت على تقرير «التقاعد المبكر»: رفع الاشتراكات الشهرية إلى 6 في المئة

 عبدالصمد لـ «الراي»: هناك تلاعب في تعيين الكويتيين والقياديين والوافدين

 


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