وفيات اليوم السبت 21 أبريل 2018

هبه جاسم محمد عبدالعزيز السالم، زوجة/نواف عبداللطيف راشد الخلف، 36 عاما، (شيعت)، رجال: بيان، ق13، ش13، م38، تلفون: 66999396، نساء: قرطبة، ق2، ش3، ج4، م19.

بدر عبدالرزاق محميد المحميد، 90 عاما، (شيع)، رجال: الدعية، ق2، حسينية بوعليان، تلفون: 66121112، 99461656، نساء: الشعب، ق6، ش69، م8، حسينية بوشهري، تلفون: 99662397.

فهد حسين علي ميرزا، 53 عاما، (شيع)، رجال: غرناطة، ق2، ش100، م6، تلفون: 98989981، نساء: الزهراء، ق8، ش819، م25.

رائد أحمد عيسى العاشور، 55 عاما، (شيع)، رجال: حسينية عاشور، بنيد القار، مقابل الحديقة، تلفون: 65111615، نساء: باب النساء في حسينية عاشور، بنيد القار، مقابل الحديقة، عصرا فقط.

لطيفة محمد سالم صالح الفرحان، زوجة/محمد نوري سيد محمد علوي، 38 عاما، (شيعت)، رجال: صالة دسمان، الروضة، شارع ابوكحيل، تلفون: 99018071، 99907969، نساء: كيفان، ق3، ش34، م18، تلفون: 99033890، 99617127.

يعقوب يوسف عبدالرحمن الجحيل، 71 عاما، (يشيع التاسعة من صباح الغد)، رجال: مشرف، ق5، ش2، م43، تلفون: 99422600، نساء: مشرف، ق5، ش3، م1.

جواد حيدر عبدالله الرشيد، 96 عاما، (شيع)، رجال: شرق، حسينية الجديدة بجانب البنك الوطني، تلفون: 99361299، نساء: الدعية، ق4، شارع ابن سيناء، م9.

فهد مبارك شبيب الحيان، 38 عاما، (شيع)، رجال: صباح الناصر، ق3، ش1، م110، تلفون: 94944940، نساء: صباح الناصر، ق3، ش20، م108.

علي بدر علي خان، 87 عاما، (شيع)، رجال: المنصورية، حسينية العباسية، تلفون: 99556509، نساء: الرميثية، ق10، حسينية العترة الطاهرة.

عبدالله إبراهيم حاجي إبراهيم، 65 عاما، (شيع)، رجال: الدسمة، ق5، ش51، م3، حسينية أمير المؤمنين، تلفون: 90952000، نساء: الرميثية، ق3، شارع طاهر البغلي، ج31، مقابل مدرسة ملا حسن الكندري، تلفون: 99917199.

طرقيه دعسان عيد الديحاني، أرملة/سعد حسن السريحي، 66 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر الغد)، صباح الناصر، ق2، ش5، م61، تلفون: 99872223، 97993338.

عامر خرصان علي الحيان، 82 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر الغد)، رجال: صباح الناصر، ق1، ش27، م32، تلفون: 99888460، نساء: صباح الناصر، ق3، ش14، م21، تلفون: 94452222.