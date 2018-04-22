'المباحث الجنائية' ضبطت 2 من المتورطين في عدة عمليات

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط شخصين من الجنسية الفلبينية وذلك أثناء قيامهما باستدراج مجموعة من عاملات المنازل من ذات الجنسية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إنه أثناء التحقيق مع المتهمين أقرا واعترفا بارتكابهما هذه الجريمة وعدة جرائم مماثلة في مناطق مختلفة من البلاد جاري العمل على حصرها.

وأضافت أن المتهمين أفادا أيضا بأنهما يقومان بالفعل بالتواصل مع عاملات المنازل من الجنسية الفلبينية وتحريضهن على الهرب من منازل كفلائهن.

وأشارت إلى أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت فيديو لمجموعة من الاشخاص يقومون بتمكين مجموعة من عاملات المنازل من الجنسية الآسيوية للهرب من منازل كفلائهن.

وذكرت أن مجموعة من المواطنين تقدموا ببلاغات مختلفة نتيجة لتلك الممارسات التي نتج عنها تعرض بعض عاملات المنازل للاستدراج من قبل اشخاص مجهولين من أمام منازلهن الأمر الذي دعا قطاع الأمن الجنائي الى تكثيف البحث والتحري وجمع الاستدلالات لضبط مرتكبي تلك الممارسات المؤثمة والتحقيق معهم لتقديمهم للجهات المختصة.