السعودية تسقط صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

السعودية تتصدى لثأفادت قناة 'الإخبارية' السعودية، الأحد، بأن الدفاعات الجوية للمملكة أسقطت صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران (جنوبي البلاد).

ولم تذكر القناة أي تفاصيل بشأن عملية الإسقاط وما إذا كان الصاروخ تسبب في أضرار أم لا. كما لم يصدر أي تصريح رسمي عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ويأتي إسقاط الصاروخ الجديد، بعد يوم واحد من إعلان التحالف اعتراض صاروخ مماثل أُطلق باتجاه مدينة جازان (جنوبي المملكة).

وقال التحالف، في بيانٍ، الجمعة: 'اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً باليستياً أطلقته مليشيا الحوثي، مستهدِفةً جازان'.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أكد في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن 119 صاروخاً باليستياً أطلقها الحوثيون من اليمن على السعودية حتى الآن، محذراً من مبادرة عسكرية مؤلمة للحوثيين حال استمر تهديد المملكة.

وهذا هو الصاروخ الثامن الذي يتم اعتراضه خلال 11 يوماً، ليرتفع عدد الصواريخ التي أعلنت السعودية اعتراضها إلى 19، خلال 27 يوماً.

ويهذا الصاروخ، يرتفع إلى 122 العددُ الإجمالي للصواريخ التي استهدفت المملكة منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات.

ويشهد اليمن، منذ ثلاثة أعوام، حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والمسنودة بقوات التحالف العربي، من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى.

وفشلت كل المفاوضات ومحاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ سيطرة مليشيات الحوثيين، المدعومين من إيران، على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وتدخُّل التحالف بالنزاع في مارس 2015، لدعم حكومة هادي.

وقُتل في الحرب اليمنية، منذ التدخل السعودي، أكثر من 9200 يمني، في حين أصيب أكثر من 53 ألف شخص، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وبحسب الأمم المتحدة، يشهد اليمن 'أسوأ أزمة إنسانية في العالم'، كما يواجه خطر المجاعة.