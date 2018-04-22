الجارالله: نتعامل مع تطاول السفارة الفيلبينية وفق الإجراءات التصاعدية

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، اليوم الأحد، «أن دولة الكويت تتعامل مع التصريحات والأعمال المنافية للقواعد الديبلوماسية والاعراف الدولية من قبل السفارة الفيلبينية وفق إجراءات تصاعدية تتناسب مع التطاول الذي حصل على سيادة وقوانين البلاد وهو امر لا يمكن السكوت عليه او القبول به».

وقال الجارالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية على هامش حضوره افتتاح الملتقى الاعلامي الـ15 ان مهلة الأيام الثلاثة التي أعطتها الخارجية للسفير «هي لتسليم المتهمين بتهريب العاملات وليس لمغادرة السفير».

وأضاف «ان اصرار مانيلا والسفير الفيلبيني على مثل تلك التصريحات يدعونا وبكل اسف الى التفكير الجدي بالمضي بتلك الاجراءات لمواجهة هذا الموقف» لافتا إلى «ان السفير عندما استدعته الخارجية قال إنه أسيء فهمه الأمر الذي نفاه أمام الصحفيين».

وذكر «ان الخارجية عند لقائها بالسفير الفيلبيني لم تتحدث عن قطع العلاقات بل تحدثت عن اجراءات ستتخذ تحفظ سيادة الكويت والتي تعتبر خطا أحمر».

وفي شأن الاتفاقية الخاصة بالعمالة الفلبينية اوضح الجار الله انه تم ارسال وفد كويتي الى الفلبين «وتوصلنا الى توافق ووقعنا اتفاقية بالاحرف الاولى على امل ان يتم توقيعها في الكويت لاحقا ولكن يبدو لي ان التطورات الاخيرة لم تمكن من توقيع على هذه الاتفاقية».

وذكر «ان من افتعل هذه الازمة بكل اسف هو الجانب الفلبيني».وقد استدعت وزارة الخارجية يوم الجمعة الماضي السفير الفلبيني لدى البلاد وسلمته مذكرتي احتجاج تتعلقان بالتصريحات التي صدرت من بعض المسؤولين الفلبينين التي تنطوي على إساءة بالغة لدولة الكويت فضلا عن التصرفات التي قام بها بعض العاملين في سفارة جمهورية الفلبين التي تمثل إخلالا وتجاوزا للاعراف الديبلوماسية التي تحكم علاقات البلدين.