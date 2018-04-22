أبرز عناوين صحف الإثنين:- حريق في مبنى الاتحاد الكويتي للجمباز .. ضبط فلبينيَّي «تهريب الخادمات».. الصبيح: استجواب عاشور فرصة لاستعراض الإصلاحات

الجريدة

ضبط فلبينيَّي «تهريب الخادمات»

أعلنت وزارة الداخلية تمكّنها من ضبط فلبينيَّين، خلال قيامهما بتهريب مجموعة من الخادمات، وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المضبوطَين هما الشخصان اللذان ظهرا في مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل والخاصة بتهريب العاملات.وقالت المصادر إن رجال المباحث ألقوا القبض على أحد المتهمَين أثناء توجهه إلى المطار، وهو يقل عدداً من الخادمات الفلبينيات المغادرات إلى بلدهن، في حين أوقفوا الآخر في السالمية خلال محاولته التوجه إلى سفارة بلاده.وبينت أن المتهمَين يحملان إقامات مادة 18، ولا يعملان داخل سفارة بلدهما، مشيرة إلى أنهما اعترفا بتوقيعهما عقوداً مقابل مبالغ كبيرة مع مسؤولي السفارة الفلبينية؛ لتوصيل الفرق التي تكونت لتهريب الخادمات والعمالة.وأضافت أن المتهمين أقرا أيضاً بأنهما شاركا فيما يقارب 7 عمليات تهريب خادمات فلبينيات، والتوجه بهن إلى السفارة، موضحة أن العاملين بالسفارة خصصوا، بالتنسيق مع سلطات بلادهم، أرقاماً هاتفية تذاع عبر التلفزيون والإذاعة الحكوميين وفي مواقع التواصل، لتستخدمها العاملات لطلب توجه فرق «التدخل السريع» لإنقاذهن.إلى ذلك، نشرت «الداخلية» دوريات أمنية في محيط السفارة الفلبينية لمنع التظاهر أمامها بعد دعوات على مواقع التواصل إلى وقفة احتجاجية على الممارسات المسيئة من جانب سلطات الفلبين إلى الكويت.

استجواب الصبيح... الثالث على جلسة أول مايو

من ثلاثة محاور، قدّم النائب صالح عاشور استجواباً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ليدرج على جدول أعمال جلسة الأول من مايو المقبل، ويصبح الاستجواب الثالث عليها، وهي التي يرجح أن «تمتد من صباح الثلاثاء حتى فجر الأربعاء».وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه الاستجواب وإدراجه على الجلسة المقبلة لينضم إلى اثنين آخرين مدرجين عليها، أولهما إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، والآخر إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.وصرح الغانم، أمس، بأن استجواب الرشيدي استنفد المدة المحددة وهي الـ 14 يوماً قبل انعقاد الجلسة، أما الآخران فمن حق رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون أن يطلبا التمديد وفقاً للائحة، مبيناً أن «الاستجوابات ستبدأ حسب التسلسل الموجود حالياً، أي وفق تاريخ التقديم».وبشأن ما يثار عن حل المجلس، قال الغانم: «أستطيع أن أصرح بوضوح وكل ثقة بأن حل المجلس هو حق خالص لسمو الأمير، وهو الذي يقدر توقيته وأسبابه، ووفقاً للمعلومات المتوافرة لدي كرئيس للمجلس، وبعد اللقاءات البروتوكولية اليوم (أمس)، فلا يوجد أي مبرر أو سبب للحل».وبين أن» بعض الاجتهادات أو الإشاعات بحسن نية، وبعضها بسوء نية، وهي غير صحيحة تماماً»، لافتاً إلى أن «الاستجوابات سنتعامل معها وفق الأطر الدستورية، ويفترض منطقياً أن تمتد الجلسة من صباح الثلاثاء إلى فجر الأربعاء... والحياة ماشية».وفي مؤتمر صحافي عقب تقديمه مساءلته، أكد عاشور أنه لن يسمح بتحويل أو انحراف الاستجواب إلى جانب فئوي أو طائفي أو التشكيك فيه، مشيراً إلى عدم رضا الشارع عن أداء الحكومة، وخصوصاً وزيرة الشؤون.وفي صحيفة استجوابه، اعتبر عاشور أن تمسك الصبيح بالمنصب بعد كل هذه الاستجوابات يثير علامات الاستفهام والتعجب، موضحاً أن الزهد من الصفات والشروط الواجب توافرها في أي وزير.ونفى أن يكون له «موقف شخصي من الوزيرة، التي نكن لشخصها الكريم كل تقدير واحترام ومعاني الزمالة»، لافتاً إلى أن الصبيح «أصبحت محل تأزيم للعلاقات بين السلطتين، وأصدق ما يدل على ذلك هو عدد الاستجوابات المقدمة إليها، فضلاً عن الاستياء الشعبي من أدائها».

السيسي للصقر: حريصون على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين الكويتيين

خلال لقاء جمعه برئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري- الكويتي، محمد جاسم الصقر، حمّله خلاله تحياته إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الكويتيين لتذليل أي عقبات قد تواجههم، لافتاً إلى دور المجلس في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.واستعرض السيسي مع الصقر، بعد استقباله له في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس، الخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية للإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتعزيز بيئة الأعمال، فضلاً عن المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها، ولاسيما بمنطقتي قناة السويس وسيناء، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات.وعقب اللقاء، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن السيسي أكد أن علاقات تاريخية ومتميزة على جميع الصُّعُد تجمع بين مصر والكويت، فضلاً عن «تشديده على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة».ونقلاً عن السفير راضي، فإن الصقر حمل إلى الرئيس السيسي تحيات سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، مؤكداً قوة علاقات البلدين الشقيقين وخصوصيتها، مثمناً «دور مصر التاريخي الداعم والمساند للكويت، والمحوري في المنطقة، وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار في الوطن العربي».وأشاد الصقر بـ «زيارة الرئيس الناجحة لدولة الكويت، العام الماضي، والتي مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك بهدف إحداث نقلة نوعية تنعكس آثارها بالإيجاب على اقتصاد الدولتين»، معرباً عن حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في مصر، في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد، وتحسن ملموس في مناخ الاستثمار.ونوه الصقر بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، معرباً عن تطلع الكويت إلى عقد الاجتماع المقبل لمجلس التعاون بين البلدين، لاسيما في ضوء ما توفره اجتماعات هذا المجلس من فرص جيدة لبحث المشروعات المشتركة الجديدة في مصر.ووفقاً للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، فإن اللقاء شهد التباحث حول سبل دعم دور مجلس التعاون المصري- الكويتي لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية، مع استعراض الترتيبات الجارية لعقد ملتقى التعاون بين البلدين، الذي من المقرر أن تستضيفه الكويت في نوفمبر المقبل، حيث تم تأكيد أهمية هذا الملتقي في زيادة التواصل بين رجال أعمال البلدين، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة فيهما، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنفيذ المشروعات المشتركة.

الانباء

الغانم: لا مبرر لحل المجلس

تعيد الأجواء السياسية الحالية تجارب سابقة للممارسة الديموقراطية في شأن الجلسات الماراثونية خصوصا بعد ان قدم النائب صالح عاشور امس استجوابا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح مكون من 3 محاور.وأكد عاشور انه لن يسمح بتحويل او انحراف الاستجواب الى فئوي او طائفي او التشكيك فيه، لأن الهدف هو المصلحة العامة وتفعيل الأداة الرقابية من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الاستجواب سيُدرج على جدول أعمال جلسة الأول من مايو، لافتا إلى أن الجلسة أصبح مدرجا عليها 3 استجوابات.وحول ما يُثار عن حل مجلس الأمة، قال الغانم: «أستطيع أن أصرح بوضوح وكل ثقة بأن حق حل المجلس هو حق خالص لسمو الأمير وهو الذي يقدر توقيته وأسبابه، ووفقا للمعلومات المتوافرة لدي كرئيس لمجلس الأمة وبعد اللقاءات البروتوكولية اليوم «امس»، فلا يوجد أي مبرر أو سبب لحل المجلس».وأضاف الغانم مؤكدا ما أشارت إليه «الأنباء» سابقا حول مناقشة الاستجوابات في جلسة واحدة «نأمل إن شاء الله أن ننتهي من الاستجوابات ويفترض منطقيا أن تكون السهرة يوم الثلاثاء إلى فجر الأربعاء».في المقابل، وبثقة لافتة وبقناعة عملية بمسؤولية المنصب مدعومتين بنجاح موثق تاريخيا بأنها أول وزيرة تنجح في عبور 3 استجوابات بأصوات نيابية مريحة قدمها نواب من مختلف التوجهات السياسية، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أنها ستواجه الاستجواب الرابع الذي قدمه لها أمس النائب صالح عاشور.وقالت الوزيرة الصبيح: سأواجه الاستجواب الرابع، لتفنيد المحاور المقدمة وإطلاع الوزراء والنواب والشعب الكويتي على كل الإجراءات بشفافية تامة ودون اي رتوش او حجب للحقائق.وعما اذا كانت مستعدة لصعود المنصة في الأول من مايو أجابت: بعد التشاور في مجلس الوزراء بإذن الله مستعدة، القرارات موجودة، الرؤية واضحة امامي، العمل من خلال اجهزة الربط الآلي سهل كثيرا علينا العمل بوضوح وشفافية، والردود على محاور استجواب النائب الفاضل صالح عاشور ستكون مناسبة طيبة لإطلاع الجميع على ان القرارات الصادرة تتخذ من خلال عمل مؤسسي له قواعد وأحكام ونظم موضوعية بعيدا عن اي اهواء او تطلعات شخصية حتى يطمئن الجميع بمن فيهم النائب الفاضل مقدم الاستجواب.

طلاب «AUM» يواصلون التميز ويتصدرون تحدي الروبوتات في البحرين

واصلت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية «AUM» تميزها وحصد الجوائز المختلفة على المستويين الخليجي والعربي عبر مشاركة طلابها في مسابقة تحدي الروبوتات لجامعات دول الخليج في دورتها الثالثة، والتي أقيمت في البحرين،حيث فاز طلاب كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة الشرق الأوسط الاميركية (AUM) بالمركزين الأول والثاني في الجولة النهائية من مسابقة تحدي الروبوتات لجامعات دول الخليج في دورتها الثالثة.المسابقة من تنظيم جمعية الهندسة والتقنية الأوروبية (IET) وهي أكبر منظمة احترافية مهنية على مستوى أوروبا لتطوير وتعزيز العلوم والهندسة والتقنية بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الدولي (IEEE) والذي يعتبر أكبر جمعية مهنية على مستوى العالم تهدف إلى تحقيق التقدم التعليمي والتقني في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية.تنافس في المسابقة 9 فرق من «جامعة الملك فيصل» و«جامعة عفت الأهلية» من المملكة العربية السعودية، «الكلية العسكرية التقنية» و«الكلية التقنية بإبراء» من عمان، «جامعة بولتن» من الإمارات العربية المتحدة، «جامعة أما الدولية البحرين»، و«جامعة الشرق الأوسط الاميركية» من الكويت.وقد نجحت الجامعة سابقا من تحقيق المركز الأول والثاني في المسابقة على صعيد الكويت والتي تضمت عددا من الجامعات الكويتية مثل «جامعة الكويت» و«الجامعة الاميركية في الكويت».وقد فاز طلاب كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة الشرق الاوسط الاميركية في المركزين الأول والثاني، حيث حل فريق «سمارت» الذي يضم طلاب الهندسة الكهربائية نوف العجمي، وفاطمة الدبوس، وسلطان ابراهيم، وعبدالرحمن القاسم بالمركز الاول.بينما حل فريق «روبو» الذي يضم منيرة فرج (هندسة صناعية)، وبدرية فرحان (هندسة كهربائية)، شهد الشرف (هندسة كمبيوتر)، ونورة الرشيدي (هندسة كمبيوتر) في المركز الثاني في المسابقة.

القبس

الصبيح: استجواب عاشور فرصة لاستعراض الإصلاحات

اعتبرت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، في تصريح لـ القبس أن الاستجواب «فرصة أخرى لتوضيح الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها في الجهات التابعة لها».وأكدت «التزام القسم الدستوري في الحفاظ على المال العام ومنع التجاوزات وقطع أوصال الفساد»، مشيرة إلى أن الاجراءات الإصلاحية المستمرة مستمدة من توجيهات القيادة السياسية، وسمو رئيس الوزراء.

حريق في مبنى الاتحاد الكويتي للجمباز

أخمد رجال الإطفاء حريقاً اندلع في مبنى الاتحاد الكويتي للجمباز، أمس، بمنطقة الشامية من دون إصابات.وقالت الإدارة العامة للاطفاء في بيان، أمس، إن مركز عمليات الإطفاء تلقى بلاغاً عن وقوع حريق في مبنى كلية التربية الأساسية للبنات (القديم) التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكائن بمنطقة الشامية، فتم توجيه فرق الإطفاء من مراكز المدينة والشهداء والسالمية والإسناد، واستغرق وصول أول فرقة إطفاء إلى الموقع 5 دقائق.وأضافت أن شرارة النيران بدأت في صالة ألعاب رياضية مساحتها 1200 متر مربع تستخدم من قبل الاتحاد الكويتي للجمباز، والتهمت أرضية الصالة وهي عبارة عن مرتبات أسفنجية لتطول الأضرار الأثاث ومحتويات الصالة.وأوضحت أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.حريق صالونوفي حادث منفصل، قامت فرق الإطفاء بإخلاء بناية في منطقة شرق فجر أمس ومكافحة حريق اندلع داخل صالون نسائي يقع بالدور الثاني من البناية.

إحباط تهريب 125 ألف حبة «كبتاغون»

تمكّنت إدارة المكافحة المحلية من ضبط تشكيل إجرامي من 3 أشخاص وبحوزتهم كمية كبيرة من المؤثّرات العقلية (كبتاغون).وقالت «الداخلية» في بيان أمس إنه وبعد ورود معلومات إلى إدارة المكافحة المحلية من أحد المصادر السرية تفيد بحيازة شخص (29 عاما) غير كويتي على كمية كبيرة من المؤثرات العقلية (كبتاغون) بقصد الاتجار، وعلى الفور تم تشكيل فريق للتحرّي وجمع الاستدلالات.وأكدت أن القوة الأمنية ضبطت المتهم وبرفقته شريكه (غير كويتي) في منطقة خيطان بعد مقاومة شديدة، وبتفتيش شقته تم العثور على 25 ألف حبة «كبتاغون»، واثناء التحقيق اعترفا بأنهما يحصلان على المؤثرات العقلية من مواطن من أرباب السوابق في جلب المخدرات والخمور.وأضافت: تحرّكت القوة الأمنية لضبطه، حيث تمكّنت من القبض عليه في منطقة كبد وبحوزته سلاح ناري غير مرخص، كما توصّلت الى الأماكن الخاصة التي يتردّد عليها ويستغلها كمخازن؛ وهي عبارة عن اسطبل في منطقة الجهراء، وبتفتيشه تم ضبط 100 ألف حبة «كبتاغون».إلى ذلك، أحبط رجال مكتب البحث والتحرّي في الإدارة العامة للجمارك محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة التمباك المحظورة عبر جمرك الشعيبة أمس.وحول تفاصيل الضبطية ذكر نائب مدير الإدارة العامة للجمارك لشؤون البحث والتحرّي أسامة الرومي أن الحاوية وصلت إلى ميناء الشعيبة، ليتم إخضاعها للتفتيش بالاستعانة بكلاب الأثر، حيث تم العثور على «التمباك» المحظور خلف ادوات صحية، مبينا أن الضبطية عبارة عن 850 كيسا كبيرا والعدد الاجمالي نحو 765 ألف حبة «تمباك» المحظورة.من جهة أخرى، تمكّنت مفتشة تعمل في فريق جوالة جمارك المطار من ضبط وافد آسيوي، أخفى في أمتعته نحو 2700 حبة مخدرة أول من أمس.

الراي

تفتيش دفاتر شركتين كويتيتين للاشتباه بتورطهما مع... «حزب الله»

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن سلطات أمنية، استفسرت أخيراً من وزارة التجارة والصناعة عن شركتين يشتبه بأنهما متورطتان في نشاطات مالية غير قانونية مع «حزب الله» اللبناني، المدرج على قوائم الإرهاب الأميركية والخليجية.وفيما رفضت المصادر الكشف عن أسماء الشركتين، أفادت بأن إحداهما تعمل في مجال الوساطة المالية، والثانية في قطاع الأموال والتحويلات، منوهة إلى أن الاستفسارات التي طلبتها السلطات من الوزارة، تتضمن أسئلة عن مؤسسي الشركتين ومساهميهما الحاليين وأحجام رؤوس أموالهما، علاوة على ما إذا كان ترخيصا عملهما ساريين أم معطلين.وذكرت المصادر أن البيانات المطلوب من «التجارة» التفتيش عنها بدفاتر الشركتين، تشمل بعض التوضيحات حول ميزانيتهما، وجمعياتهما العمومية، وغيرها من الإفادات التي يمكن أن تساعد السلطات في تكوين صورة واضحة، حول كفاءة مركزهما المالي، ونوعية أعمالهما الحقيقية.وأوضحت المصادر أن السلطات الأمنية لم توضح لـ «التجارة» مدى تورط الشركتين في العلاقة مع «حزب الله»، حيث اختصر النقاش الذي فتح في هذا الخصوص على طلب البيانات، باعتبار أن هذا التحرك أمني ويأتي في إطار تحقيقات موسعة حول أعمال مختلف الشركات، وان من السابق لأوانه الحكم على الشركتين، وفي حال التأكد من تورط الشركتين في نشاطات مالية غير قانونية تابعة لـ«حزب الله»، سيتم تصنيفهما ضمن القائمة السوداء استناداً لقانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وداعميه ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، وسيتم فرض عقوبات على الشركتين تتضمن تجميد أي أصول تابعة لهما، لكن المصادر عادت وأكدت أن تفعيل مثل هذه العقوبات «مرتبط بما يمكن أن تكشف عنه التحقيقات بخصوص أعمالهما».

إعفاء «البدون» حملة البطاقات الأمنية من رسوم الخدمات الصحية

أعلنت مصادر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن الاجتماع مع وزارة الصحة انتهى إلى إعفاء أصحاب البطاقات الأمنية الصادرة من قبل الجهاز من رسوم الخدمات الصحية كافة أسوة بالمواطنين الكويتيين، بغض النظر عما هو مدوّن على البطاقة من ملاحظات طالما كانت صادرة من الجهاز.وبالنسبة لبطاقة الضمان الصحي، أشارت المصادر إلى موافقة وزارة الصحة على طلب الجهاز بأن تتم معاملة الشرائح التي قام الجهاز المركزي بمنحها بطاقة الضمان الصحي، معاملة أصحاب البطاقات الأمنية من حيث الإعفاء من كل رسوم الخدمات الصحية. ومثّل الجهاز المركزي في الاجتماع الأمين العام بالإنابة الفريق متقاعد نجيب العثمان، ومدير الشؤون القانونية بالجهاز العقيد حقوقي الدكتور شريف الكندري ، ومن وزارة الصحة كل من الوكيل المساعد للشؤون القانونية سلمان الهيفي، والوكيل المساعد للشؤون المالية محمد العازمي.

«هيئة القرآن»: نمارس مهامنا لحين الدمج مع «الأوقاف»

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، أن «الهيئة تعمل وفق خطة استراتيجية طموحة تلبي احتياجات المجتمع وتحقق اهداف إنشائها، على الرغم من عرض مشروع قانون بدمج الهيئة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمام مجلس الأمة للبت فيه».وأكد المصدر في تصريح لـ«الراي»، أنه «لا يمكن الانتظار لحين إقرار المشروع، خصوصاً وأن لدى الهيئة خططاً مدروسة من خلال مجموعة من المشروعات المتميزة، للقيام بدورها على أكبر وجه في خدمة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم».وعن جدوى طرح الممارسات والتعاقدات باسم الهيئة، أوضح المصدر أنه «بحسب نص مرسوم دمج هيئة القرآن، فإن حقوق والتزامات الهيئة كافة ستؤول إلى وزارة الأوقاف، حيث ستصبح الهيئة قطاعاً ضمن هيكل الوزارة»، مؤكداً أن «المطروح هو دمج لا الغاء»، ومبيناً أن «المشاريع العلمية كافة التي تقيمها الهيئة والجوانب التعاقدية ستستفيد منها وزارة الأوقاف».