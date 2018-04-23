رئاسة الأركان: لا شبهة جنائية في واقعتي وفاة الطالبين العسكريين

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش اليوم الاثنين ان نتيجة التحقيق في واقعتي وفاة كل من الطالب ضابط مبارك العازمي من الدفعة ال22 بكلية علي الصباح العسكرية والطالب ضابط فيصل العبيد من الدفعة ال47 بكلية أحمد الجابر الجوية طبيعية ولا وجود لأي شبهة جنائية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة انها قامت بتشكيل لجنة تحقيق من أصحاب الاختصاص لمباشرة اجراءات التحقيق في ملابسات واقعتي وفاة الطالبين رحمهما الله.

وأشارت الى ان اللجنة توصلت بعد ان انتهت من التحقيق الى ان الوفاة طبيعية ولا وجود لأي شبهة جنائية في حالتي الوفاة محل التحقيق الى جانب تأكيدها على سلامة إجراءات القبول والفحص الطبي حسب مستويات الكشف الطبي المعتمدة وفقا لكراسة مجلس التعاون لدول الخليج العربي للياقة الصحية.

وأضافت ان اللجنة اكدت ايضا سلامة الاجراءات الطبية المتخذة من قبل الطاقم الطبي يوم الواقعة اذ تمت وفقا للأصول الطبية المتبعة بهذا الشأن.

وأوضحت انه بناء على ما تقدم فقد تقرر حفظ موضوع التحقيق إداريا وذلك لعدم ثبوت تقصير في أداء الواجبات الوظيفية أو الطبية في واقعتي الوفاة محل التحقيق فضلا عن انتفاء الشبهة الجنائية.

وقالت (الرئاسة) انها أوعزت لجهات الاختصاص باستكمال الاجراءات القانونية على ضوء ما انتهت إليه لجنة التحقيق لا سيما المتعلقة بحقوق الطالبين وورثتهما وفقا للأطر القانونية سائلين المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وأكدت حرصها على سلامة أبنائها الطلبة الضباط كافة وتوفير الرعاية الكاملة لهم طوال فترة التدريب في الكلية العسكرية واعتمادها على مبدأ الشفافية في تعاملها مع جميع المواضيع.