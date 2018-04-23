السفير الأمريكي: ترامب يسعى لإيجاد حل سريع ونهائي للخلاف بين الاشقاء بدول الخليج

أكد سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى الكويت لورانس سيلفرمان اليوم الاثنين سعي الرئيس الامريكي دونالد ترمب والادارة الامريكية الى ايجاد حل سريع ونهائي للخلاف بين الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف السفير سيلفرمان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش افتتاح السفارة باب التعازي في السيدة بوش ان هناك اتصالات مكثفة ودائمه مع المسؤولين في المنظومة الخليجية مؤكدا ان 'وحدة وتوافق دول التعاون الست مهمان جدا لا سيما ان المنطقة تواجه تحديات امنية كبيرة'.

ويأتي تصريح السفير الامريكي بشأن الازمة الخليجية في ضوء الدعم الذي اعلنته بلاده لجهود الوساطة الكويتية في حل تلك الازمة مشيدة بما يقوم به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح من عمل في هذا المجال.