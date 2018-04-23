ألف دينار ضد كل من يضعها أمام العقارات قيد الإنشاء

حذَّر رئيس فريق طوارئ فرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي ملاك العقارات والمباني السكنية والاستثمارية والتجارية، من إقامة أي منشأة على أراضي الدولة دون وجه حق، كاشفاً عن غرامة مالية تصل إلى 1000 دينار لكل مبنى قيد الإنشاء يضع «خيمة حارس» أمام عقاره دون موافقة البلدية.

وقال العنزي إن «المادة 24 من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 حددت غرامة مالية تتراوح من 500 دينار كحد أدنى إلى 1000 دينار، لكل من يضع منشأة دون ترخيصها»، موضحاً أن «وضع الخيام أمام العقارات قيد الإنشاء مخالف لأنظمة السلامة، ولحماية المرافق العامة، وبالتالي يمنع إقامتها بغض النظر عن نوعية الاستغلال المراد منها، سواء كانت عبارة عن خيام أو شاليهات، إلا بالرجوع إلى إدارة السلامة لإصدار الترخيص الخاص بها، وفي حال تمَّ ترخيصها يحدد موقع المنشأة من قبل الإدارة».

وبيّن العنزي أنه «في حال كان المبنى أو العقار قائماً، وتم وضع أي منشأة دون الحصول على ترخيص من البلدية، يعتبر مخالفاً للائحة النظافة العامة، وللقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008، وتحديداً المادة 11 منه التي حظرت وضع أي منشأة فوق الأرض أو في الساحات أو في الميادين».