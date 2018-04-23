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أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الجارالله: أزمة الفلبين مفتعلة والشائعات طالتني شخصياً.. «جزاء» المغردين .. غرامة بلا سجن.. لجنة تحقيق في «صندوق الموانئ»


23/4/2018  الآن- صحف محلية  11:42:59 PM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الجارالله: أزمة ...
من القبس

الجريدة

الجارالله: أزمة الفلبين مفتعلة والشائعات طالتني شخصياً

 الضغط الشعبي يجبر النواب على سحب تعديلات «الجزاء»

 «المصارف»: اعتماد بطاقات «الجهاز المركزي» لـ «البدون»

 الانباء

«جزاء» المغردين .. غرامة بلا سجن

 مكتب خاص في السفارة الفلبينية لتنظيم عمليات تهريب الخادمات

 القبس

ولي العهد زار مقر الكويت في الأمم المتحدة

 مواطنون لـ«القبس»: البدل الخارجي يحل أزمة انتظار السكن

 «الكهرباء»: حريق «الزور» تجدّد

 الراي

لجنة تحقيق في «صندوق الموانئ»

 تفجير أرض «المطلاع» ينتظر موافقة «الداخلية»

 1000 دينار غرامة «خيمة الحارس» أمام العقارات قيد الإنشاء

 


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