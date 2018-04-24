وزير الخارجية: قدمنا اعتذارا رسميا عن الإساءة إليها

قال وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو، إن بلده قدمت اعتذارا رسميا للكويت، اليوم الثلاثاء، بشأن أفعال اعتبرتها الكويت انتهاكا لسيادتها.

كانت الكويت احتجت بشأن تدخل السفارة الفلبينية لتهريب عمال فلبينيين يعملون في المنازل واستدعت السفير الفلبيني لطلب تفسير وألقت القبض على اثنين من العاملين في السفارة لهم صلة بأحداث يوم السبت.

وقال الوزير إن الكويت قبلت تفسير الفلبين، بعدما التقى السفير الكويتي لدى مانيلا مع الرئيس رودريغو دوتيرتي أمس الإثنين، في مدينة دافاو جنوب البلاد، وأجرى محادثات مع كايتانو اليوم في مانيلا.

وقال، في مؤتمر صحفي، «نرسل مذكرة الآن لوزير الخارجية الكويتي ونعتذر عن بعض الأحداث التي تعتبرها الكويت انتهاكا لسيادتها».

وأضاف أنه تم الاتفاق على إجراءات مع السلطات الكويتية لتفادي تكرار هذه الأحداث التي نُشر مقطع مصور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كايتانو إن السفارة اضطرت «لمساعدة العمال الفلبينيين الذين طلبوا المساعدة لترك المنازل التي يعملون بها لأن بعض الأوضاع كانت تعتبر مسألة حياة أو موت مما حال دون انتظار تحرك السلطات المحلية».

وأضاف «نحن نحترم سيادة وقوانين الكويت، لكن مصلحة العمال الفلبينيين مهمة جدا أيضا».