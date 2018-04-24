أعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء تغيير موعد إجراء اختبارات المرحلة الثانوية المقررة يوم الأحد الموافق 13 مايو المقبل لتبدأ في العاشرة صباحا.

وقالت الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام ب(التربية) فاطمة الكندري إنها أصدرت نشرة عامة لمدراء عموم المناطق التعليمية ومدير إدارة التعليم الديني بشأن تحديد موعد اختبارات صفوف المرحلة الثانوية للفترة الدراسية الثانية.

ووفقا للتعميم فإنه 'نظرا لانعقاد انتخابات المجلس البلدي يوم السبت الموافق 12 مايو المقبل وحرصا على ما تقتضيه مصلحة العمل فسيتم عقد اختبارات يوم الاحد 13 مايو (فقط) في تمام العاشرة صباحا'.

وأضافت أنه نظرا لهذا السبب سيتم ترحيل اختبارات هذا اليوم في التوقيت فقط ليتسنى تهيئة الأجواء واستعدادت المدارس لاستقبال الطلاب.

وأوضحت أن مواعيد الاختبارات بشكل عام كما هي طبقا لقرار وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري الذي حدد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمحو الأمية والمرحلة المتوسطة من 25 الجاري إلى 2 مايو فيما حددها في صفوف النقل الثانوية من 6 إلى 17 مايو وبالنسبة للصف ال12 ستعقد من 20 إلى 31 من الشهر ذاته.