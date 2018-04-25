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أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الفلبين تعتذر إلى الكويت.. البنك الدولي: الكويت الأرخص في تكاليف التحويلات المالية للوافدين.. «دخول المجلس».. 4 احتمالات في «التمييز»


25/4/2018  الآن- صحف محلية  12:04:05 AM

أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الفلبين تعتذر إلى ...
من النهار

الجريدة

الفلبين تعتذر إلى الكويت

 «التشريعية» لمقدمي تعديل «الجزاء»: لن نجاملكم على حساب الدستور والحريات

 الصبيح تؤكد استعدادها لصعود المنصة: محاور الاستجواب قديمة باستثناء «الثقلين»

 الانباء

«دخول المجلس».. 4 احتمالات في «التمييز»

 البنك الدولي: الكويت الأرخص في تكاليف التحويلات المالية للوافدين

 القبس

مصادر قضائية لـ«القبس»: قانون الأسرة «مزعج»

 ناصر الصباح يرعى الملتقى التاريخي

 المبارك تسلم كتاب أسيري 

الراي

الحكومة واثقة بـ «عبور آمن» للاستجوابات! 

«الصحة» تنتفض على مستغلي مواقعها بإخطارات إخلاء ودعاوى قضائية بالطرد

 اليوسف يتعهد بتقويم أوضاع «الزراعة»

 النهار

«البورصة» تبدأ جولتها الترويجية بلندن

 العفاسي: مرسوم مدد ترقيات القضاة ووكلاء النيابة.. «مكرمة أميرية»

 


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