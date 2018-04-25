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تحديد هوية صاحب المركبة التاهو الذي اعترض الدورية


'الداخلية': ضبط وحجز الوانيت الذي قام باعمال الاستهتار والرعونة بالأحمدي

25/4/2018  الآن  10:41:04 PM
'الداخلية': ضبط وحجز الوانيت الذي قام باعمال ...

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيانا توضيحا للفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتضمن قيام قائد مركبة وانيت باعمال الرعونة والاستهار انه واثناء قيام دورية تابعة لادارة مرور الاحمدي بمتابعة حركة السير وفرض السيطرة الامنية تم رصد مركبة وانيت لاتحمل لوحات معدنية تقوم باعمال الاستهتار والرعونة واثناء محاولة استيقافها لاذت بالفرار وقامت مركبة اخرى باعتراض دورية المرور ومحاولة الاعتداء علي قائدها لمساعدة قائد الوانيت علي الهروب ثم لاذ قائد المركبة الجيب بالفرار مترجلا وعلي الفور تم طلب الاسناد حيث تمكنت القوة الامنية من تحديد موقع المركبة الوانيت وحجزها بكراج الحجز بسبب مخالفتها للقانون وقيامها باعمال الاستهتار والرعونة و بتسجيل قضية اهانة موظف . وتم تحديد صاحب المركبة التاهو الذي اعترض الدورية 

وتؤكد الادارة ان قطاع المرور سيتصدي لاي محاولة لمخالفة القانون وتعريض حياة مستخدمي الطرق للخطر



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