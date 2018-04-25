FacebookTwitterYoutubeRSS

أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير للمعلمين: دوركم بارز في إثراء مخرجات التعليم لتواكب متطلبات التنمية.. الكويت تطرد سفير الفلبين


25/4/2018  الآن- صحف محلية  11:38:14 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير للمعلمين: ...
من الانباء

الجريدة

الكويت تطرد سفير الفلبين

 نواب: انتصار لسيادة الدولة

 «المالية البرلمانية» ترفض تعديلات «التأمينات» على «التقاعد المبكر»

 الانباء

الأمير للمعلمين: دوركم بارز في إثراء مخرجات التعليم لتواكب متطلبات التنمية

 عاشور لـ «الأنباء»: قضايا جديدة في استجواب الصبيح .. والوزيرة رحبت بالمساءلة

القبس

مكتب تابع لوزير الأوقاف يتعرض للاقتحام!

 النيابة العامة: لا تنازل عن المتهمين بتهريب الخادمات

 اعتراف فلبيني بالتنسيق بين مانيلا والسفارة

 الراي

«الشؤون» تطلب حلاً لمشكلة مخالفة المديرين المعينين بالتعاونيات

 «الكهرباء» خسرت 2000 قضية لمصلحة مواطنين قطعت المياه عنهم

 


Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني




اطرح سؤالك القانوني


الدليل الإعلاني


الدليل الإعلاني