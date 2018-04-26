الطيران المدني: الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي.. باستثناء رحلتين تأثرتا بالغبار

قالت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الخميس، إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير حاليا بصورة طبيعية رغم حالة الطقس التي تسود البلاد.

وأوضح مدير ادارة الملاحة الجوية في (الطيران المدني) المهندس عماد السنعوسي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن حركة الطائرات مستمرة وتسير بشكلها المعتاد باستثناء رحلتين قادمتين إلى المطار تأثرتا بالغبار في وقت سابق من اليوم وذلك بسبب انخفاض مستوى الرؤية.

وأفاد بأن مستوى الرؤية حاليا في مطار الكويت الدولي يبلغ 2000 متر ويتوافق مع مستوى الرؤية المسموح به في الإقلاع والهبوط.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية قالت إن حالة الطقس في البلاد غير مستقرة وتتأثر بأمطار متفرقة تكون رعدية احيانا وتكون غزيرة على بعض المناطق ومصحوبة برياح نشطة السرعة تزيد عن 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية إلى أقل من 500 متر وتنعدم على بعض المناطق.

وقد أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يبدأ الطقس بالتحسن التدريجي خلال الساعات القادمة، وتتحسن الرؤية الأفقية وتخف شدة العاصفة الرميلة خلال الساعة القادمة، وتستمر فرص الأمطار الرعدية على بعض المناطق إلى فجر الغد الجمعة.