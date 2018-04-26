FacebookTwitterYoutubeRSS

أبرز عناوين صحف الجمعة:- القضاة مشمولون بـ«تعارض المصالح».. خلية العبدلي.. التخابر إلى المربع الأول


26/4/2018  الآن- صحف محلية  11:42:52 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- القضاة مشمولون ...
من القبس

الجريدة

القضاة مشمولون بـ«تعارض المصالح»

 «نفط الكويت» تعلن السيطرة المبدئية على تسرُّب «المقوع» في وقت قياسي

 «التربية»: اختبارات 13 مايو تبدأ الـ 10 صباحاً في كل المدارس

 الانباء

قانون حكومي جديد للانتخابات

 الخالد: مشاريع الحرير والجزر والصليبخات من أولويات المجلس المقبل

 القبس

خلية العبدلي.. التخابر إلى المربع الأول

 «المحاسبة» و«التربية» دشّنا حملة توعية

 تعاونية كيفان: مليونا دينار أرباحنا المتوقعة

 الراي

الفيلبين: اتفاقية العمالة مع الكويت ستوقع قبل رمضان... رغم ما حصل

 استقدام مباشر للعمالة المنزلية... بلا مكاتب؟

 رفع نِسب التكويت في القطاع الخاص قبل رمضان

 


Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني




اطرح سؤالك القانوني


الدليل الإعلاني


الدليل الإعلاني