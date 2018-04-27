'الأرصاد': طقس غير مستقر ورياح مثيرة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة

قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي، اليوم الجمعة، إن حالة عدم استقرار الطقس التي تشهدها البلاد حاليا ستستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، نتيجة التأثر بمنخفض جوي.

وتوقع القراوي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، أن تشهد البلاد نشاطا في حركة الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار لتتراوح سرعتها مابين 20 و60 كيلومترا في الساعة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد البلاد هطول أمطار رعدية متفرقة على بعض المناطق، بينما تكون حالة البحر معتدلة إلى عالية الموج ليتراوح ارتفاعها مابين 3 و7 أقدام على أن تتحسن الأحوال الجوية مع الساعات الأولى من صباح السبت.